Отца Шерзата Болата арестовали за хулиганство

Каржаубай Нурымов, отец убитого в Талгаре 16-летнего Шерзата Болата, и несколько его родственников привлечены к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

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Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы областного суда, административные дела были рассмотрены Енбекшиказахским районным судом.

В итоге отец Шерзата Болата Каржаубай Нурымов привлечен к 15 суткам административного ареста за совершение мелкого хулиганства, выраженного в нецензурной брани в общественном месте, оскорбительном приставании к сотрудникам правоохранительных органов, а также действиях, демонстрирующих неуважение к окружающим, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, и создании препятствий для движения транспорта.

Гражданка С. Нурумова также привлечена к ответственности за мелкое хулиганство - ее оштрафовали на 74 тыс. тенге.

Еще одну женщину - Б. Реймову - арестовали на 15 суток за нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний. После отбытия наказания ее выдворят за пределы страны, поскольку она не является гражданкой Казахстана, сообщили в суде.

Отметим, по информации Instagram-страницы justice_for_sherzat, освещающей дело Шерзата Болата, С. Нурумова является сестрой Каржаубая Нурымова, а Б. Реймова - двоюродная сестра Каржаубая Нурымова.

Напомним, резонансное убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержаны 11 человек. Расследование по нему еще продолжается.

В понедельник, 9 декабря, стало известно, что на окраине Талгара нашли тело 30-летнего дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева. В полиции сообщили, что он покончил с собой.

Отмечалось, что семья погибшего подростка находилась под охраной полицейских. За это время каких-либо угроз не зафиксировано.

Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, было установлено, что Нурканат вышел из охраняемого объекта в 23:30 и уехал на личном автотранспорте.

Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Вчера в Алматинской области прошли похороны Нурканата Гайыпбаева. На них был задержан отец Шерзата Болата Каржаубай Нурымов.

В полиции сообщали, что он "вел себя крайне агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом".

"Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих. По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих сотрудники полиции приняли меры для его задержания", - сообщали в ДП.

Добавим, что о смерти Нуканата Гайыпбаева высказался правозащитник Айтым Амангельды. Пор его словам, дядя Шерзата близко к сердцу воспринял его смерть. У мужчины были мысли об уходе из жизни, он говорил об этом с психологом.

А позже полиция опубликовала предварительные данные по смерти Гайыпбаева.