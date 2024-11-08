Назначена дата выборов акима Талгара

В Талгаре после громкого скандала выберут нового акима - в Центральной избирательной комиссии назвали дату выборов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на сайте ЦИК, решением территориальной избирательной комиссии Талгарского района Алматинской области выборы акима города Талгар назначены на 15 декабря 2024 года.

В этот же день состоятся выборы акимов город, сел и сельских округов в нескольких регионах:

в области Ұлытау будут выбирать акимов Алгабасского, Егиндинского, Мибулакского и Шенберского сельских округов Улытауского района.

в Костанайской области акимов Новонежинского сельского округа Аулиекольского района, села Пригородное Житикаринского района, Белозерского сельского округа Костанайского района и Севастопольского сельского округа и села Маяк Сарыкольского района.

Напомним, в начале октября в Талгаре убили 16-летнего Шерзата Болата, а позже подожгли дом его семьи. Изначально в МВД сообщали, что подозреваемыми по делу проходят 10 человек. Однако позже стало известно о задержании еще одного человека.

На данный момент дело об убийстве подростка расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса: статья 99 "Умышленное убийство", статья 293 "Хулиганство", статья 115 "Угроза", статья 432 "Укрывательство преступления" и статья 434 "Недонесение о преступлении".

После гибели подростка в Талгаре заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров и прокурор Талгарского района Ескендір Бекманов были освобождены от занимаемых должностей.

Своих постов лишились также аким города Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, первый заместитель начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов и другие.