Убийство Шерзата Болата: аким Алматинской области обратился к казахстанцам

Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге СЦК высказался о расследовании убийства Шерзата Болата в Талгаре, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев попросил жителей страны проявить терпение и доверять официальным источникам информации.

"Выражаем свои соболезнования этой семье. В целом, ситуация находится под контролем. Правоохранительные органы проводят соответствующую работу. На сегодня дело находится на контроле МВД и Генпрокуратуры.

В этой связи хочу обратиться к общественности: проявите терпение, прошу обращать внимание и доверять информации, распространяемой правоохранительными органами. Они сейчас проводят работу открыто, информируют через СМИ", — заявил Марат Султангазиев.

Напомним, сегодня в прокуратуре Алматинской области сообщили, что досудебное расследование по факту убийства Шерзата Болата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны. До этого замглавы МВД Санжар Адилов также сообщал о завершении расследования по делу.

Добавим, что громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов.

Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге.