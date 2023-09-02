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Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра

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Серик Жумангарин
Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

Указом главы государства Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан и освобожден от ранее занимаемой должности министра торговли и интеграции. Об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

По информации на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК, Жумангарин Серик Макашевич родился в 1969 году в Актобе.

Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Международную академию бизнеса.

В 1993-2004 годах занимался предпринимательской деятельностью.

В 2005-2006 годах — заместитель начальника Отдела экономики и бюджетного планирования Актобе; начальник Отдела предпринимательства Актобе.

С 2006 по 2007 год — заместитель начальника Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

В 2007-2008 годах — начальник Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области; директор Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

В 2008-2010 годах — заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, директор Департамента развития торговли; заместитель председателя правления АО "Казахстанское контрактное агентство".

В 2010-2011 годах — заместитель, первый заместитель председателя правления АО "Национальное агентство по развитию местного содержания "NadLoc".

С 2012 по 2013 год — директор Департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли РК; председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2013-2014 годах — вице-министр регионального развития РК.

В 2014-2017 годах — председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.

С 2017 по 2019 год — вице-министр национальной экономики РК.

В 2019-2020 годах — член коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию.

В 2020-2022 годах — председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК 15 августа 2022 года назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК. 

2 сентября 2022 года был назначен заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034989-serik-zhumangarin-naznachen-zamestitelem-premer-ministra/

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