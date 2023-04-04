Министром здравоохранения Казахстана вновь стала Ажар Гиният

Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Ажар Гиният была переназначена на должность министра здравоохранения республики. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Гиният Ажар министром здравоохранения Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Напомним, что ранее Ажар Гиният занимала должность министра здравоохранения Казахстана с января 2022 года.

Согласно данным с официального сайта Минздрава, Ажар Гиният родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области.

В 1992 году она окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности "врач-педиатр", в 2007 году – Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "менеджер государственного и местного управления", а в 2015 году – НОУ "Алматы Менеджмент Университет" по специальности "магистр делового администрирования МВА".

Трудовую деятельность она начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 в городе Атыpay.

С 1994 по 1999 годы работала врачом-инфекционистом, а также заведующей отделением медицинской санитарной части №1 города Актау.

В 1999-2001 годах являлась заместителем главного врача по лечебной работе Мангистауской инфекционной больницы.

В 2001-2005 годах была заместителем начальника управления здравоохранения Мангистауской области.

В 2005-2006 годах занимала должность директора Департамента здравоохранения Мангистауской области.

С 2008 по 2017 годы трудилась в должности начальника управления, директора департамента Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В сентябре 2017 года стала заместителем руководителя Медицинского центра Управления Делами президента Республики Казахстан.

В 2020-2022 годах являлась вице-министром здравоохранения Республики Казахстан.

Напомним, что 29 марта, правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев.

Позже Алихан Смаилов был переизбран на должность премьер-министра.

За избранием премьер-министра последовали назначения его заместителей и глав казахстанских министерств.

Галымжан Койшыбаев был назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Республики Казахстан.

Роман Скляр был переназначен на пост первого заместителя премьер-министра, а Алтай Кульгинов – на пост заместителя премьер-министра Казахстана.

Заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан стал экс-глава Администрации президента Мурат Нуртлеу.

Кроме того, Серик Жумангарин сохранил пост заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК, а Ерулан Жамаубаев был вновь назначен заместителем премьер-министра – министром финансов Казахстана.

Также свои должности сохранили:

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015365-minzdrav-vnov-vozglavila-azhar-giniyat/