Экс-глава Администрации президента назначен главой МИД и вице-премьером

Мурат Нуртлеу. Фото: Акорда

Указом президента Нуртлеу Мурат Абугалиевич назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК, сообщает официальный сайт президента Казахстана.

Он освобожден от должности руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности руководителя Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в указе главы государства.

Согласно информации на сайте Акорды, Мурат Нуртлеу родился в 1976 году в Алматы.

Окончил Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби факультет международных отношений.

С 1998 по 1999 год работал референтом, атташе Службы государственного протокола МИД РК.

С 1999 по 2003 год – атташе посольства РК в Малайзии.

С 2003 по 2004 год – второй секретарь Департамента Азии и Африки МИД РК.

С 2004 по 2006 год – советник министра иностранных дел РК.

В 2007 году занимал пост руководителя секретариата МИД РК, позже – заместителя руководителя аппарата сената парламента РК.

С 2007 по 2011 год – руководитель аппарата сената парламента РК.

В 2011 году занимал должности посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, директора Департамента Азии и Африки МИД РК.

С 2011 по 2014 год – советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

С 2014 по 2016 год работал заместителем заведующего Центром внешней политики Администрации президента РК.

С 2016 по 2019 – чрезвычайный и полномочный посол РК в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол РК в Эстонии по совместительству.

С 2019 по 2021 год был помощником президента РК.

С 2021 по 2022 год – заместитель руководителя Администрации президента РК.

В 2022 году работал первым заместителем председателя КНБ РК.

Напомним, что Мурат Нуртлеу возглавил Администрацию президента Казахстана в феврале прошлого года.

Между тем должность заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК с января 2021 года занимал Мухтар Тлеуберди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015157-eks-glava-administratsii-prezident-naznachen-glavoy-mid-i-vitse-premerom/