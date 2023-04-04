Главой Минкультуры и спорта вновь стал Асхат Оралов

Асхат Оралов. Фото: официальный сайт Министерства культуры и спорта РК

На официальном сайте Акорды появился текст указа президента, в соответствии с которым Асхат Оралов переназначается на пост главы Министерства культуры и спорта Казахстана.

"Назначить Оралова Асхата Раздыковича Министром культуры и спорта Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.

По информации с официального сайта Министерства культуры и спорта РК, Асхат Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.

В разные годы работал главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями департамента социально-воспитательной работы, старшим специалистом отдела протокола Евразийского национального университета им. Гумилева.

С 2014 по 2016 год – первый заместитель председателя филиала "Нұр" партии "Нұр Отан".

С 2016 по 2017 год – и. о. руководителя ГУ "Управление по вопросам молодежной политики города Астаны".

С 2017 по 2018 год – руководитель ГУ "Управление по вопросам молодежной политики города Астаны".

С января по август 2018 года – директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

С 2018 по 2019 год – заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК.

С 2019 по 2020 год – заместитель акима Павлодарской области.

С 2020 по 2021 год – вице-министр информации и общественного развития РК.

С 2021 по 2022 год – заместитель акима города Нур-Султана.

С 2022 по 2023 год – исполнительный секретарь партии Amanat.

4 января 2023 года Указом президента был назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015342-glavoy-minkultury-i-sporta-vnov-stal-ashat-oralov/