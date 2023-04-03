Назначен министр внутренних дел Казахстана

Марат Ахметжанов. Фото: polisia.kz

Указом главы государства Ахметжанов Марат Муратович назначен министром внутренних дел Республики Казахстан, передает Telegram-канал пресс-службы президента.

Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года. В 1991 году он окончил Карагандинский Государственный Университет имени Е.А.Букетова, по специальности – юрист.

В разные года Ахметжанов занимал должности следователя прокуратуры города Темиртау, начальника отдела Генеральной прокуратуры, начальника департамента по надзору за законностью следствия и дознания.

С 2003 по 2006 год был прокурором Павлодарской области, а с 2006 по 2009 - прокурором Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области.

Также, Марат Ахметжанов руководил Департаментом по делам государственной службы и противодействию коррупции и Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции в Атырауской области.

С 2016 по 2021 год являлся заместителем генерального прокурора Республики Казахстан.

С 16 апреля 2021 года по 25 февраля 2022 года был председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Напомним, Марат Ахмежанов занял пост руководителя министерства внутренних дел 25 февраля 2022 года. На этой должности он сменил Ерлана Тургумбаева.

Напомним, 29 марта правительство республики сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев.

30 марта на встрече с президентом Ерлан Кошанов предложил на пост премьер-министра кандидатуру Алихана Смаилова. Кандидатура Смаилова была позже предложена Токаевым депутатам нижней палаты - мажилисмены поддержали ее. В итоге Алихан Смаилов сохранил за собой пост премьер-министра Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015161-naznachen-ministr-vnutrennih-del-kazahstana/