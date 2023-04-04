Марат Карабаев вернулся к должности главы МИИР

Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

Марат Карабаев был вновь назначен главой МИИР указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Карабаева Марата Каримжановича министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Как сообщается на официальном сайте МИИР РК, Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года.

В 2008 году он окончил "Ташкентский автомобильно-дорожный институт" по специальности "Строительство зданий и сооружений", в 2010 году c отличием закончил университет Уорвик (Великобритания) по программе "Болашақ" – специальность "Производственно-системная инженерия".

Кроме того, в 2015 году стал выпускником Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати по специальности "Экономика".

За годы своей карьеры, в числе прочих должностей, работал:

экспертом Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК;

экспертом и главным экспертом Департамента технологий и энергосбережения Министерстве индустрии и новых технологий РК;

руководителем Управления транзитной политики Департамента транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций РК;

руководителем Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область);

председателем Комитета индустриального развития МИИР РК.

С июля 2021 года по январь 2023 года был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4 января 2023 года возглавил Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Добавим, что МИИР РК осуществляет руководство в сферах:

индустрии и индустриально-инновационного развития;

транспорта и транспортной логистики;

научно-технического развития страны;

горно-металлургического комплекса;

развития местного содержания;

машиностроения;

угольной, химической, легкой, деревообрабатывающей и мебельной промышленности;

строительной индустрии и производства строительных материалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015353-marat-karabaev-vnov-naznachen-glavoy-miir/