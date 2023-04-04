Зульфия Сулейменова остается на посту главы Минэкологии

Зульфия Сулейменова. Фото: primeminister.kz

Зульфию Сулейменову переназначили министром экологии и природных ресурсов Казахстана. Соответствующий указ подписал президент, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Указом главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", – гласит сообщение.

Согласно информации на сайте Минэкологии и природных ресурсов, Сулейменова Зульфия Булатовна родилась в 1990 году в Актобе.

В 2012 году окончила Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "Международные отношения", в 2014 году получила степень магистра международных отношений в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. В 2016 году – степень PhD доктора в Национальном институте политических исследований (Япония).

В 2013-2014 годах работала экспертом в Коалиции за зеленую экономику (Казахстан).

С 2014 по 2015 год была научным сотрудником в отделе внешней политики и международной безопасности Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ).

В 2015-2018 годах работала консультантом в секции по политике окружающей среды и развитию Дивизиона окружающей среды и развития ЭСКАТО ООН (Таиланд).

В 2018-2019 годах работала международным консультантом в Программе развития ООН в Туркменистане, национальным консультантом в Программе развития ООН в Казахстане, консультантом в секции по политике окружающей среды и развитию Дивизиона окружающей среды и развития ЭСКАТО ООН (Таиланд).

С 2020 по 2021 год занимала должность заместителя директора Департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В 2021-2022 годах — депутат мажилиса парламента VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

С марта 2022 по январь 2023 года — вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

4 января 2023 года была назначена министром экологии и природных ресурсов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015375-zulfiya-suleymenova-ostaetsya-na-postu-glavy-minekologii/