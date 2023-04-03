Алтай Кульгинов сохранил свое кресло в правительстве

Алтай Кульгинов. Фото: Facebook / Altay Kulginov

Вице-премьер Алтай Кульгинов, ставший после выборов в мажилис исполняющим обязанности, указом президента был возвращен на свой пост. Указ опубликован на официальном сайте Акорды.

"Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича заместителем премьер-министра Республики Казахстан", – говорится в указе президента от 3 апреля.

Алтай Кульгинов, по информации на официальном сайте премьера, родился 15 января 1978 года.

Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави, Академию государственного управления при президенте РК и Британский университет Абердин по программе "Болашак". Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.

С 2001 по 2008 год работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы и Генеральной прокуратуре РК.

С 2008 по 2010 год работал в частной компании.

В 2010-2012 годах – государственный инспектор отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

В 2012-2013 годах – заместитель акима Западно-Казахстанской области.

В 2013-2016 годах – аким Уральска.

В 2016-2019 годах – аким Западно-Казахстанской области.

С июня 2019 года по декабрь 2022 года являлся акимом Астаны.

9 декабря 2022 года Указом президента Республики Казахстан был назначен заместителем премьер-министра.

В рамках должностных обязанностей Кульгинов координирует вопросы:

образования и науки;

здравоохранения;

социальной модернизации, социальной политики, занятости;

взаимодействия государства и гражданского общества;

государственной молодежной и семейной политики;

обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия;

развития культуры и спорта;

развития государственного языка;

демографической и миграционной политики;

информации;

развития туризма;

деятельности трехсторонних комиссий (республиканской, региональных и отраслевых) по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

Вместе с Кульгиновым, напомним, на должности заместителей премьер-министра были переназначены Галымжан Койшыбаев, Роман Скляр, Серик Жумангарин и Ерулан Жамаубаев. Еще одним вице-премьером сегодня стал экс-глава Администрации президента Мурат Нуртлеу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015260-kulginov-sohranil-post-vitse-premera/