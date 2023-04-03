Ерулан Жамаубаев вновь назначен министром финансов Казахстана

Ерулан Жамаубаев. Фото: официальный сайт Министерства финансов РК

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Ерулан Жамаубаев был переназначен на должность министра финансов Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича заместителем премьер-министра – министром финансов Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Отметим, что, по данным с официального сайта Минфина, на посту министра финансов Казахстана Жамаубаев находится с мая 2020 года.

В январе прошлого года, после того как было расформировано казахстанское правительство, Жамаубаев был переназначен на должность главы Министерства финансов РК.

А в марте 2022 года он получил повышение – он стал заместителем премьер-министра – министром финансов РК.

Добавим, что Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области.

В 1995 году он окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит", а в 2009 году – Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова по направлению "Магистр делового администрирования".

С 1996 года по 1998 год преподавал в Казахской государственной академии управления.

С 1998 года по 2006 год был ведущим аналитиком, главным аналитиком, главным специалистом-аналитиком, начальником управления, заместителем директора Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан.

С 2006 года по 2014 год работал директором Департамента координации Национального Банка Республики Казахстан.

С 2014 года по 2015 год занимал должность управляющего директора АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".

С июля 2015 года по ноябрь 2015 года – заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан;

С ноября 2015 года по ноябрь 2018 года являлся заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан.

С ноября 2018 года по март 2019 года был помощником президента РК.

С марта 2019 года занимал должность ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан.

Напомним, что Серик Жумангарин также сохранил пост зампремьера – министра торговли и интеграции РК, а Алтай Кульгинов – должность вице-премьер-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015259-erulan-zhamaubaev-naznachen-ministrom-finansov-kazahstana/