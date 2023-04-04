Политика и экономика
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Минюст вновь возглавил Азамат Ескараев

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Азамат Ескараев
Азамат Ескараев. Фото: primeminister.kz

Указом Касым-Жомарта Токаева Азамат Ескараев вернулся к должности министра юстиции Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Ескараева Азамата Несипбаевича министром юстиции Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Отметим, что главой Министерства юстиции Ескараев впервые стал в начале 2023 года, когда прежний министр, Канат Мусин, был освобожден от должности.

Как сообщается на официальном сайте Минюста, Азамат Ескараев родился 7 октября 1979 года в Алматы. Является выпускником Казахской государственной юридической академии.

Трудовой путь Ескараева начался в 2000-м году. За годы карьеры, в числе прочих, он работал на следующих таких должностях, как:

  • ведущий, а позже и главный специалист Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан;
  • начальник управления Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан;
  • главный инспектор акима Алматы;
  • помощник министра юстиции РК;
  • директор Департамента законодательства Министерства юстиции Казахстана;
  • заместитель заведующего, а позже и заведующий Юридическим отделом Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

Напомним, что сегодня также были переназначены Асхат Оралов – на должность министра культуры и спорта РК, и Алибек Куантыров – на пост министра национальной экономики Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015345-azamat-eskaraev-vnov-stal-ministrom-yustitsii-kazahstana/

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