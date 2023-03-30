Алихан Смаилов сохранил пост премьер-министра Казахстана

Алихан Смаилов. Фото: facebook.com/Әлихан Смайылов

Действующий глава правительства Алихан Смаилов вновь был избран на пост премьер-министра Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

На пленарном заседании мажилиса, которое открыл президент страны Касым-Жомарт Токаев, состоялось голосование за избрание Алихана Смаилова на пост премьера.

Из 98 депутатов в голосовании приняли участие 97. В итоге за кандидатуру Смаилова проголосовали 82 народных избранника, против – 7, воздержались – 8.

Таким образом, Алихан Смаилов переизбран на пост премьер-министра.

Незадолго до этого, напомним, кандидатуру Смаилова предложила партия Amanat – связано это с тем, что она набрала большинство голосов на недавних парламентских выборах. Позже этого же кандидата выдвинул сам президент.

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Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в январе прошлого года подписал указ о назначении Алихана Смаилова на пост главы правительства. До официального назначения он исполнял обязанности главы кабмина несколько дней после того, как его предшественник Аскар Мамин покинул должность на фоне беспорядков в стране.

Между тем 19 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов в мажилис и маслихаты. Казахстанцы избрали депутатов мажилиса по партийным спискам, а также 29 депутатов по одномандатным территориальным округам.

По итогам выборов, согласно данным ЦИК:

за партию Amanat проголосовали 53,90%, или 3 431 510 избирателей (40 мандатов);

за партию "Ауыл" – 10,90%, или 693 938 избирателей (8 мандатов);

за партию Respublica – 8,59%, или 547 154 избирателей (6 мандатов);

за партию "Ак жол" – 8,41%, или 535 139 избирателей (6 мандатов);

за НПК – 6,80%, или 432 920 избирателей (5 мандатов);

за партию ОСДП – 5,20%, или 331 058 избирателей (4 мандата);

за партию "Байтак" – 2,30%, или 146 431 избиратель (партия не прошла в мажилис).

А вчера, 29 марта, правительство республики сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев.

Также в Астане прошла первая сессия парламента РК восьмого созыва, в которой принял участие и президент. В ходе своего выступления Токаев напомнил, что партия Amanat, которая одержала победу на парламентских выборах, должна предложить кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже Кошанов отметил, что правящая партия готова нести ответственность за все промахи того правительства и премьер-министра, которого предложит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2014677-alihan-smailov-sohranil-post-premer-ministra-kazahstana/