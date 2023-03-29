Правительство Казахстана ушло в отставку

Здание правительства. Иллюстративное фото: primeminister.kz

Правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ, сообщается на официальном сайте Акорды.

В связи со сложением полномочий правительства Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента глава государства постановил правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства РК.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, что сегодня президент Казахстана выступает перед обновленным парламентом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014467-tokaev-raspustil-pravitelstvo/