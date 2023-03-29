Правительство Казахстана ушло в отставку
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Правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ, сообщается на официальном сайте Акорды.
В связи со сложением полномочий правительства Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента глава государства постановил правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства РК.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, что сегодня президент Казахстана выступает перед обновленным парламентом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014467-tokaev-raspustil-pravitelstvo/