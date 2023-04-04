Алибека Куантырова переназначили министром нацэкономики Казахстана

Алибек Куантыров. Фото: primeminister.kz

Указом президента Казахстана главой Министерства нацэкономики вновь был назначен Алибек Куантыров. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Куантырова Алибека Сакеновича министром национальной экономики Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Отметим, что на посту главы Министерства нацэкономики РК Куантыров находился с января прошлого года. До этого, с февраля 2021 года, он занимал должность замруководителя того же ведомства.

Как сообщается на официальном сайте министерства, Алибек Куантыров родился 14 ноября 1983 года в городе Гурьеве (ныне Атырау).

Окончил Томский государственный университет по специальностям "Финансы и кредит", а также "Лингвистика и межкультурная коммуникация". Позже закончил Мичиганский университет со степенью "Магистра прикладной экономики" по международной стипендии "Болашақ".

С сентября 2005 по февраль 2006 года являлся ведущим специалистом Департамента внутренней администрации, Департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

В 2007 году прошел двухмесячную стажировку и семинар по экономической политике в Министерстве финансов Японии в Токио.

С февраля 2006 по октябрь 2010 года был экспертом, главным экспертом Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования и Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

В ноябре 2010 года стал начальником Управления стратегических разработок Департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли РК.

С ноября 2010 года по февраль 2013 года был заместителем директора Департамента бюджетной политики и планирования и Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов Республики Казахстан.

С февраля по июнь 2013 года — заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

С июня 2013 по апрель 2019 года являлся заместителем заведующего Центром стратегических разработок и анализа, заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан.

С апреля 2019 года по февраль 2021 года занимал должность заместителя заведующего Отделом канцелярии первого президента Республики Казахстан.

Также сегодня стало известно, что на должность министра культуры и спорта РК вновь назначен Асхат Оралов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015340-alibeka-kuantyrova-perenaznachili-ministrom-natsekonomiki/