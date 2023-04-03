Галымжан Койшыбаев назначен зампремьера – руководителем Аппарата правительства

Галымжан Койшыбаев. Фото: пресс-служба МИД РК

Галымжан Койшыбаев был назначен заместителем премьер-министра. Соответствующий указ подписал президент, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Указом главы государства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Республики Казахстан", – гласит сообщение.

Напомним, что в начале января этого года Канцелярию премьера Казахстана преобразовали в Аппарат правительства. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Согласно информации на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК, Койшыбаев Галымжан Тельманович родился в 1968 году в Кызылорде. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 1995-2004 годах работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2004 году — полномочный представитель РК при Организации Договора о коллективной безопасности.

В 2004-2006 годах — главный инспектор Администрации президента Республики Казахстан.

В 2006-2008 годах — посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

В 2008-2012 годах — чрезвычайный и полномочный посол РК в Литовской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.

С 2012 по 2016 год — чрезвычайный и полномочный посол РК в Финляндии, чрезвычайный и полномочный посол РК в Эстонии по совместительству.

В 2016-2019 годах – заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

26 марта 2019 года постановлением правительства был назначен руководителем Канцелярии премьер-министра РК.

18 сентября 2019 года был назначен руководителем Канцелярии премьер-министра РК.

В январе 2021 года указом президента Касым-Жомарта Токаева переназначен на должность руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

11 января 2022 года был вновь назначен руководителем Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

4 января 2023 года стал заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015219-galymzhan-koyshybaev-naznachen-zampremera-rukovoditelem-apparata-pravitelstva/