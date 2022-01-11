Алихан Смаилов представил новых министров и поставил перед ними задачи

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств национальной экономики, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, информации и общественного развития, культуры и спорта, юстиции. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

"Министерство национальной экономики является ключевым в структуре правительства. Перед вашим министерством стоят большие задачи по координации новой политики социально-экономического развития страны. Главой государства поставлены задачи по проведению глубоких структурных реформ экономики, направленных на повышение качества экономического развития и благосостояния наших граждан", — сказал премьер-министр, представляя министра национальной экономики Алибека Куантырова.

Выступая перед коллективом Министерства энергетики, глава правительства отметил необходимость недопущения дефицита нефтепродуктов, газа и электроэнергии, необоснованного роста цен.

"Необходимо уделить особое внимание вопросам развития геологоразведки, нефтегазохимии и атомной промышленности, а также расширения нефтегазовых проектов", — сказал Смаилов, представляя министра энергетики Болата Акчулакова.

Далее премьер-министр представил министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева.

"Перед вашим министерством поставлены очень большие задачи по развитию промышленности, строительства, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Для дальнейшего экономического роста страны и равномерного регионального развития недавно был принят национальный проект "Сильные регионы – драйвер роста страны", в рамках которого определены приоритетные проекты по строительству, реконструкции автомобильных дорог республиканского и местного значения. Эту работу необходимо качественно и в срок провести. Глава государства в своем Послании народу Казахстана поручил довести рост обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году. Нужно усилить работу по импортозамещению, реализацию инвестиционных проектов в конкурентоспособных отраслях экономики", — сказал Алихан Смаилов.

Представляя министра здравоохранения Ажар Гиният, глава правительства подчеркнул, что медицинские работники страны стоят на передовой борьбы с пандемией.

"Сейчас во всем мире идет новая волна роста заболеваемости. Необходимо четко держать ситуацию под контролем, мониторить и верно выстраивать сценарии дальнейшего развития заболеваемости. Следует и далее повышать уровень развития отечественного здравоохранения, улучшать качество медицинского обслуживания населения", — сказал Смаилов.

Премьер-министр представил министра информации и общественного развития Аскара Умарова.

"На министерство возложена большая ответственность по взаимодействию гражданского общества и государства, укреплению межнациональных отношений. Сейчас это актуально как никогда. Надо усилить работу по вопросам религии и межконфессионального согласия. Важно, чтобы наша молодежь не вовлекалась в деструктивные течения", — сказал Смаилов, подчеркнув необходимость повышенного внимания молодежной, семейной и информационной политике.

Представляя министра культуры и спорта Даурена Абаева, глава правительства отметил важность совершения качественного рывка в развитии отечественного спорта, дальнейшего развития культуры и сферы туризма.

Премьер-министр представил министра юстиции Каната Мусина.

"Министерству юстиции предстоит и далее осуществлять эффективную работу по правовому обеспечению государства, усилить внимание на качестве законопроектной деятельности и ее координации, обеспечить четкое исполнение плана законопроектных работ правительства в текущем году. Особое внимание уделить решению поднятого главой государства вопроса комплексной модернизации правозащитной сферы", — сказал Смаилов.

Напомним, 7 января на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, в том числе и его председателя Аскара Мамина. На место Мамина был сперва временно определен, а сегодня – официально назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950646-glava-pravitelstva-kazahstana-predstavil-novyh-ministrov/