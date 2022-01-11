"Очень правильное решение": Цой о назначении нового главы Минздрава

Алексей Цой. Кадр из видео: youtube.com/Nartay Aralbayuli

Алексей Цой, недавно ушедший с поста главы Минздрава, прокомментировал назначение министром своей бывшей подчиненной – Ажар Гиният, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, сегодня был сформирован состав нового правительства Казахстана. В него в том числе вошла Ажар Гиният, ранее занимавшая должность вице-министра здравоохранения. Теперь она занимает пост министра здравоохранения.

Ее предшественник Алексей Цой отметил, что это "очень важное и правильное решение руководства страны в это непростое время".

"Принцип меритократии работает! (…) Знаю не понаслышке, что она прошла путь от рядового участкового врача-педиатра, проработав в сельском, региональном здравоохранении, центральном аппарате Минздрава, пользуется высоким авторитетом у коллег и всегда работала на сложных фронтах. Профессионал, человек "от сохи" и просто хорошая мама", – написал Цой на своей странице в Facebook.

Бывший глава Минздрава попросил медицинскую общественность страны поддержать нового министра и оказать ей максимальную помощь в развитии системы здравоохранения и повышении здоровья населения Казахстана.

"Впереди много ответственной работы!" – заключил Цой.

Алексей Цой занял пост главы министерства здравоохранения в июне 2020 года. 20 декабря прошлого года стало известно, что он покидает пост министра. В пресс-службе министерства сообщили, что Цой уволился по собственному желанию из-за перехода на другую работу.

До избрания нового министра его обязанности временно исполнял вице-министр Жандос Буркитбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950645-ochen-vazhnoe-i-pravilnoe-reshenie-tsoy-o-naznachenii-novogo-glavy-minzdrava/