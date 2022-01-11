Погромы в Алматы: пожарные спасали людей, несмотря на нападения и побои

Пожар. Кадр из видео: instagram.com/almaty_tjd

5 января алматинские огнеборцы получили информацию о пожаре в административном здании на улице Богенбай батыра. Пожарные выехали на место и выполняли свои обязанности, несмотря на нападения и побои. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС города в Instagram.

На видео, опубликованном ведомством, можно увидеть процесс эвакуцации людей из горящего здания. На месте находились огнеборцы из пожарных частей номер 8 и 9, а также сотрудники РУЧС.

Основные работы по спасению производились с северной стороны, тушение - с восточной и северо-западной стороны здания.

Подчеркивается, что пожарные работали над эвакуацией и тушением, несмотря на беспорядки в городе. Во время работы отдельные лица нападали на огнеборцев и избивали их.

Тем не менее, при помощи автолестницы, ручных пожарных лестниц и спасательных веревок удалось спасти 27 человек, еще 35 человек были эвакуированы.

Однако и на этом история не закончилась: после окончания спасательных работ толпа бесчинствующих закрыла самих пожарных в этом же здании и снова устроила пожар.

К счастью, при помощи внутреннего противопожарного водоснабжения запертым пожарным удалось потушить огонь и спастись.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пограничники Алматинской области вместе с полицией и военными защитили алматинскую телебашню "Кок-Тобе" во время беспорядков.

Также сегодня в УОЗ Алматы рассказали, как бандиты штурмовали 7-ю горбольницу, а в департаменте полиции поведали о том, как защищали здание, в котором располагается ведомство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950643-pogromy-v-almaty-pozharnye-spasali-lyudey-nesmotrya-na-napadeniya-i-poboi-video/