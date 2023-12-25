Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Что изменилось в сфере пенсий, пособий и других выплат в Казахстане

Опубликовано:

Часы лежат на монетах тенге
Часы и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Введение Социального кодекса, фиксация пенсионного возраста и увеличение срока выплат по уходу за ребенком – этими и другими изменениями отметился 2023 год в Казахстане. Подробности читайте в NUR.KZ.

В 2023 году в социальной сфере Казахстана произошли глобальные изменения. Прежде всего они связаны с введением в действие Социального кодекса РК, который объединил нормы десяти ранее действовавших законов и внес свои новшества.

Какие выплаты увеличил Социальный кодекс

В частности, с 1 июля 2023 года, когда вступил в силу новый закон, на 14,5% были увеличены пособия для лиц с инвалидностью и осуществляющих за ними уход, которые рассчитываются в прожиточных минимумах для исчисления размеров базовых социальных выплат (ПМ).

Например, если ранее казахстанцы с инвалидностью первой группы от общего заболевания получали по 1,92 ПМ в месяц, то теперь пособие выросло до 2,2 ПМ, или 89 248 тенге в 2023 году. С ростом прожиточного минимума эта выплата ежегодно будет увеличиваться.

Новые размеры пособий в Соцкодексе также были прописаны для семей, потерявших кормильца, многодетных матерей, родивших и воспитавших семь и более детей, а также для получателей специальных государственных пособий.

С 1 июля почти в два раза больше также стали выплаты на погребение, вернее их ставка в месячных расчетных показателях (МРП). Так, из государственного бюджета погребальные выросли с 15,7 до 35 МРП (120 750 тенге), а из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) – с 52,4 до 94 МРП (324 300 тенге).

Что еще изменилось с введением нового закона

После вступления в силу Социального кодекса гражданам, получающим пенсию за выслугу лет, также разрешили использовать на улучшение жилищных условий и лечение все свои пенсионные накопления.

Пенсионерка считает деньги
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, что все остальные пенсионеры могут изъять с индивидуального пенсионного счета (ИПС) в ЕНПФ только 50% денег. Но при условии, что совокупный размер пенсии, которая состоит из базовой, солидарной и накопительной составляющих, будет не меньше 40% от зарплаты, которую вкладчик получал до выхода на пенсию.

Пороги минимальной достаточности отменили и для тех граждан, которые хотят перевести свои пенсионные накопления управляющим инвестиционным портфелем (УИП). С 1 июля все казахстанские вкладчики могут отдавать под частное управление для получения инвестиционного дохода до 50% хранящихся на ИПС средств.

Но при этом пенсионные накопления, которые можно использовать на жилье и лечение, ограничили суммой, сформированной только за счет обязательных пенсионных взносов.

Какие изменения ждали с нового года

Однако изменения в социальной сфере ждали казахстанцев еще в начале года. Например, с 1 января на пять лет был зафиксирован женский пенсионный возраст, который хотят увеличить до 63 лет. В результате до 2028 года женщины будут выходит на пенсию в 61 год.

С этого момента также начали поэтапное увеличение базовой пенсионной выплаты. Ранее ее минимальный размер был равен 54% от прожиточного минимума, а в этом году – 60% от ПМ, или 24 341 тенге. Рост при этом будет продолжаться.

Хорошие новости ждали и некоторых получателей пенсионной выплаты по возрасту (солидарной пенсии). В частности, с 1 января был повышен максимальный доход, который используется для ее расчета – с 46 МРП (158 700 тенге в 2023 году) до 55 МРП (189 750 тенге).

В результате были увеличены солидарные пенсии граждан, зарплаты которых превышали максимально возможный уровень. В целом, повышение выплат из-за поправок в законодательство коснулось 1,4 миллиона пенсионеров.

Также напомним, что с этого года до полутора лет продлили срок ежемесячных пособий по уходу за ребенком и аналогичной социальной выплаты. Таким образом, изменения коснулись практически всех социальных групп страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2050675-chto-izmenilos-v-sfere-pensiy-posobiy-i-drugih-vyplat-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.