Что изменилось в сфере пенсий, пособий и других выплат в Казахстане

Введение Социального кодекса, фиксация пенсионного возраста и увеличение срока выплат по уходу за ребенком – этими и другими изменениями отметился 2023 год в Казахстане. Подробности читайте в NUR.KZ.

В 2023 году в социальной сфере Казахстана произошли глобальные изменения. Прежде всего они связаны с введением в действие Социального кодекса РК, который объединил нормы десяти ранее действовавших законов и внес свои новшества.

Какие выплаты увеличил Социальный кодекс

В частности, с 1 июля 2023 года, когда вступил в силу новый закон, на 14,5% были увеличены пособия для лиц с инвалидностью и осуществляющих за ними уход, которые рассчитываются в прожиточных минимумах для исчисления размеров базовых социальных выплат (ПМ).

Например, если ранее казахстанцы с инвалидностью первой группы от общего заболевания получали по 1,92 ПМ в месяц, то теперь пособие выросло до 2,2 ПМ, или 89 248 тенге в 2023 году. С ростом прожиточного минимума эта выплата ежегодно будет увеличиваться.

Новые размеры пособий в Соцкодексе также были прописаны для семей, потерявших кормильца, многодетных матерей, родивших и воспитавших семь и более детей, а также для получателей специальных государственных пособий.

С 1 июля почти в два раза больше также стали выплаты на погребение, вернее их ставка в месячных расчетных показателях (МРП). Так, из государственного бюджета погребальные выросли с 15,7 до 35 МРП (120 750 тенге), а из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) – с 52,4 до 94 МРП (324 300 тенге).

Что еще изменилось с введением нового закона

После вступления в силу Социального кодекса гражданам, получающим пенсию за выслугу лет, также разрешили использовать на улучшение жилищных условий и лечение все свои пенсионные накопления.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, что все остальные пенсионеры могут изъять с индивидуального пенсионного счета (ИПС) в ЕНПФ только 50% денег. Но при условии, что совокупный размер пенсии, которая состоит из базовой, солидарной и накопительной составляющих, будет не меньше 40% от зарплаты, которую вкладчик получал до выхода на пенсию.

Пороги минимальной достаточности отменили и для тех граждан, которые хотят перевести свои пенсионные накопления управляющим инвестиционным портфелем (УИП). С 1 июля все казахстанские вкладчики могут отдавать под частное управление для получения инвестиционного дохода до 50% хранящихся на ИПС средств.

Но при этом пенсионные накопления, которые можно использовать на жилье и лечение, ограничили суммой, сформированной только за счет обязательных пенсионных взносов.

Какие изменения ждали с нового года

Однако изменения в социальной сфере ждали казахстанцев еще в начале года. Например, с 1 января на пять лет был зафиксирован женский пенсионный возраст, который хотят увеличить до 63 лет. В результате до 2028 года женщины будут выходит на пенсию в 61 год.

С этого момента также начали поэтапное увеличение базовой пенсионной выплаты. Ранее ее минимальный размер был равен 54% от прожиточного минимума, а в этом году – 60% от ПМ, или 24 341 тенге. Рост при этом будет продолжаться.

Хорошие новости ждали и некоторых получателей пенсионной выплаты по возрасту (солидарной пенсии). В частности, с 1 января был повышен максимальный доход, который используется для ее расчета – с 46 МРП (158 700 тенге в 2023 году) до 55 МРП (189 750 тенге).

В результате были увеличены солидарные пенсии граждан, зарплаты которых превышали максимально возможный уровень. В целом, повышение выплат из-за поправок в законодательство коснулось 1,4 миллиона пенсионеров.

Также напомним, что с этого года до полутора лет продлили срок ежемесячных пособий по уходу за ребенком и аналогичной социальной выплаты. Таким образом, изменения коснулись практически всех социальных групп страны.