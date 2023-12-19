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30 лет независимости Казахстана

Сколько человек оформили пенсию раньше времени в Казахстане

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Купюры и монеты тенге лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане действует 68 270 договоров пенсионного аннуитета. Оформившие их граждане стали получать пожизненные выплаты раньше времени. Сколько денег они при этом потратили, узнали журналисты NUR.KZ.

Пенсионный аннуитет – специальный продукт компаний по страхованию жизни (КСЖ), с помощью которого казахстанцы могут начать получать пожизненные выплаты с 55 лет, то есть еще до выхода на официальную пенсию.

Для того, чтобы оформить аннуитет, нужно перевести часть пенсионных накоплений в выбранную КСЖ. Напомним, в текущем году данную процедуру заметно упростили, и теперь ее большая часть проходит без участия заявителя.

Как сообщает портал FinGramota, на сегодняшний день казахстанцам предоставляется возможность приобретения нескольких видов договоров пенсионного аннуитета, в том числе отложенный и совместный.

При помощи отложенного аннуитета казахстанцы могут заранее перевести деньги в КСЖ, например в 45 лет, чтобы с 55 лет начать получать положенные выплаты. Такой вариант может подойти гражданам, которые привыкли заранее планировать свой бюджет.

Что касается совместного аннуитета, то с помощью него близкие родственники, например, супруги, могут объединить свои пенсионные накопления и приобрести этот страховой продукт на двоих. Например, если у одного гражданина не хватает денег на пенсионном счете, а у другого, наоборот, больше, чем нужно.

Пенсионерка считает деньги
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как выяснили аналитики, с начала старта продаж этих страховых продуктов гражданами было заключено 4 118 договоров отложенного и совместного пенсионного аннуитета на общую сумму 41 млрд тенге.

Всего же на текущий момент в Казахстане заключено 68 270 договоров с КСЖ на общую сумму 354,5 млрд тенге.

Пенсионный аннуитет может оказаться выгодным решением для казахстанцев. У этого страхового продукта есть определенные преимущества перед стандартными выплатами из Единого накопительного пенсионного фонда. В частности это касается сроков выплат – они начинаются раньше, а выплачиваются пожизненно.

Однако позволить себе оформить аннуитет могут не все казахстанцы. Дело в сумме, которая должна храниться на пенсионном счете – она зависит от возраста самого вкладчика.

Например, как указано на сайте Государственной аннуитетной компании, минимальные накопления, достаточные для заключения договора пенсионного аннуитета в 2023 году, у мужчин в возрасте 55 лет должны быть не менее 8 млн тенге, и а у женщин в 53 года – 10,5 млн тенге.

Такие суммы есть не у каждого, а потому нельзя говорить, что этот страховой продукт доступен всем казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2051440-skolko-chelovek-oformili-pensiyu-ranshe-vremeni-v-kazahstane/

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