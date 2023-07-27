Правила изъятия пенсионных накоплений на жилье и лечение изменились в Казахстане

Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане введен в действие Социальный кодекс. В связи с этим были переизданы правила изъятия пенсионных накоплений на жилье и лечение. Что в них изменилось, узнали журналисты NUR.KZ.

C 1 июля вступил в силу Социальный кодекс Республики Казахстан. Он внес ряд изменений, в том числе в процесс использования пенсионных накоплений.

Вместе с основным документом вступили в силу некоторые вспомогательные постановления. Среди них – правила осуществления единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и оплаты лечения.

Подобный закон существовал и раньше, но сейчас его переиздали в соответствии с Социальным кодексом, при это внеся некоторые изменения.

Изъять теперь можно только один вид взносов

Основное изменение касается единовременной пенсионной выплаты – так называют сумму пенсионных накоплений, изымаемую вкладчиком Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в целях улучшения жилищных условий и лечения.

Раньше можно было снять пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ). А, согласно новым правилам, доступны только средства, накопленные за счет ОПВ.

То есть казахстанцы, работающие во вредных условиях труда, за которых работодатель оплачивает ОППВ, теперь не могут использовать сформированные за счет них накопления в личных целях.

И пороги достаточности для снятия средств с пенсионного счета теперь, соответственно, рассчитываются с учетом только обязательных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Возможность траты накоплений на родственников

Также отметим, что в четвертом пункте обновленных правил теперь уточняется, что лицам, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ, при определенных условиях осуществляются единовременные пенсионные выплаты в целях улучшения жилищных условий или оплаты лечения для себя, супруга (супруги) или близких родственников.

Напомним, что тратить пенсионные накопления на лечение детей и близких родственников без процесса уступки хотели разрешить еще в прошлом году. Но поправки так и не были приняты.

А сейчас для этого в соответствии с Социальным кодексом также должны переиздать правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий и лечения. Возможно, данное уточнение появится и в данных постановлениях.

Изъятие всей суммы накоплений

В переизданных правилах осуществления единовременных пенсионных выплат между тем также указывается, что все пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных взносов, на жилье и лечение могут использовать:

вкладчики, оформившие пенсионный аннуитет;

получатели пенсионных выплат за выслугу лет.

Раньше это было доступно только лицам, заключившим договор пенсионного аннуитета со страховой организацией. А снять они могли накопления, сформированные за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Таким образом поправками в закон казахстанцам ограничили изъятие пенсионных накоплений только в рамках ОПВ, но при этом расширили возможности их использования и список лиц, которым они доступны в полном объеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2030231-pravila-izyatiya-pensionnyh-nakopleniy-na-zhile-i-lechenie-izmenilis-v-kazahstane/