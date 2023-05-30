Пороги для передачи пенсионных накоплений частным управляющим отменят в Казахстане

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцам разрешат использовать половину своих накоплений для передачи частным управляющим. О том, когда это можно будет сделать, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане рассматривают возможность отменить пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений на одну из доступных целей. Теперь же, как сообщают в Минтруда, в рамках Социального кодекса с 1 июля 2023 года они будут отменены.

Благодаря новому закону вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) получили право до 50% от суммы своих пенсионных накоплений передавать частным инвестиционным компаниям по своему выбору.

Другими словами, теперь любой казахстанец, если ему не нравится текущая доходность его пенсионных активов, может выбрать другого управляющего инвестиционным портфелем (УИП) и перевести ему до половины своих накоплений. Сделать это можно будет независимо от того, сколько денег хранится на индивидуальном пенсионном счете.

Как считают в ведомстве, использование разных инвестиционных стратегий при передаче накоплений в частное управление будет способствовать диверсификации рисков вкладчиков, получению более высокой инвестиционной доходности и, соответственно, приумножению пенсионных накоплений.

При этом за вкладчиком сохраняется право перевода его накоплений в другую управляющую компанию либо возврата под управление Национального банка.

Но, перед тем как перевести свои деньги частному управляющему, казахстанцы должны учесть следующие важные моменты:

гарантию сохранности пенсионных накоплений государство предоставляет только по сбережениям, которые находятся в управлении Национального банка;

ответственность за сохранность пенсионных накоплений, передаваемых в управление УИП, несет сама инвестиционная компания;

если доходность от инвестиционной деятельности управляющего недостаточная, то он должен будет довести ее до среднерыночного уровня за свой счет.

Подать заявку на передачу средств в УИП можно онлайн – через личный кабинет на сайте ЕНПФ. О том, стоит ли это делать и в какие компании можно перевести свои накопления, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2022582-porogi-dlya-peredachi-pensionnyh-nakopleniy-chastnym-upravlyayuschim-otmenyat-v-kazahstane/