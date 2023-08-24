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Пенсии 1,4 млн казахстанцев выросли из-за изменений в законодательстве

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Женщина держит в руках купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсии в Казахстане индексируются ежегодно. А в этом году выплаты 1,4 млн пенсионеров выросли и за счет изменений в законодательстве, сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Пенсии в Казахстане повышаются ежегодно. Однако в текущем году из-за изменения установленных законом параметров их назначения пенсионные выплаты были дополнительно увеличены. Как отмечают в Минтруда, данное повышение коснулось более 1,4 млн граждан.

Напомним, в рамках реализации поручений главы государства в Казахстане с 2023 по 2027 годы планируется поэтапное доведение минимального размера базовой пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимального – до 120% (ПМ в 2023 году равен 40 567 тенге).

В начале этого года нижний порог был увеличен с 56% до 60% от ПМ. То есть это повышение в первую очередь было направлено на получателей минимальной пенсии. Для них рост составил 21%.

Дополнительное повышение также коснулось и получателей солидарной пенсии, которая полагается гражданам, имеющим трудовой стаж до 1998 года. С 1 января 2023 года была повышена величина максимального дохода, используемого для исчисления пенсионных выплат по возрасту, с 46 до 55 месячных расчетных показателей (МРП).

При назначении солидарной пенсии учитывается трудовой стаж до 1998 года и среднемесячный доход в предпенсионный период, который еще в прошлом году не мог быть выше 46 МРП. После его увеличения до 55 МРП в этом году выросли и пенсии тех казахстанцев, у кого ранее доход превышал старый порог.

Данные меры повышения, как считают в Минтруда, позволят повысить эффективность пенсионной системы и обеспечить граждан адекватными размерами пенсий. Также отметим, что, помимо разовых изменений в законодательстве, пенсионные выплаты ежегодно растут с учетом уровня инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2033802-pensii-14-mln-kazahstantsev-vyrosli-iz-za-izmeneniy-v-zakonodatelstve/

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