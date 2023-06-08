На сколько вырастут пособия по потере кормильца в Казахстане

Ребенок и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые пособия вырастут в Казахстане. В их числе и выплаты по потере кормильца. Когда вступят в силу изменения и насколько они велики, узнали журналисты NUR.KZ.

Этой весной президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству с 1 сентября текущего года на 14,5% увеличить пособия для лиц с инвалидностью, ухаживающими за ними, а также семей, потерявших кормильца.

Но с увеличением выплат данным категориям граждан в правительстве решили не тянуть и прописали новые размеры пособий в Социальном кодексе, который вступит в силу уже 1 июля 2023 года.

С этого дня вырастут выплаты, предназначенные для некоторых категорий граждан. В первую очередь это казахстанцы с инвалидностью, родители, воспитывающего ребенка с ограниченными возможностями, и лица, ухаживающие за представителями первой группы инвалидности.

Материальное обеспечение также увеличат многодетным матерям, награжденным подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней или имеющим звание «Мать-героиня», а также некоторым получателям специального государственного пособия.

Увеличения выплат могут ждать и семьи, потерявшие кормильца.

На сколько увеличатся пособия по потере кормильца

Согласно пока действующему закону "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан", выплата по потере кормильца зависит от прожиточного минимума (ПМ) и количества нетрудоспособных членов семьи, которые были на его иждивении.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В частности, на одного иждивенца пособие в данный момент составляет 0,86 ПМ (34 888 тенге в 2023 году). С введением в действие Социального кодекса оно увеличится до 0,92 ПМ (37 322 тенге).

Если таких двое, то на всех нетрудоспособных членов семьи сейчас выплачивается 1,49 ПМ (60 445 тенге), трое – 1,85 ПМ (75 049 тенге), четверо – 1,96 ПМ (79 512 тенге), пятеро – 2,03 ПМ (82 352 тенге), шестеро и более – 2,11 ПМ (85 597 тенге).

С 1 июля размеры данных выплат вырастут до 1,7 ПМ (68 964 тенге) – на двоих иждивенцев, до 2,25 ПМ (91 276 тенге) – на троих, до 2,6 ПМ (105 475 тенге) – на четверых, до 2,75 ПМ (111 560 тенге) – на пятерых, до 3 ПМ (121 701 тенге) – на шестерых и более.

В случае потери обоих родителей детям-сиротам месячное пособие по случаю потери кормильца на данный момент назначается в размере 1,18 ПМ (47 870 тенге) на каждого ребенка, остальным нетрудоспособным членам семьи – по 0,54 ПМ (21 907 тенге), но не более 2,56 ПМ (103 852 тенге) на всех.

Согласно Социальному кодексу, на одного осиротевшего ребенка со следующего месяца выплата составит 1,54 ПМ (62 474 тенге), на остальных иждивенцев – по 0,62 ПМ (25 152 тенге), а максимальная выплата на всех в этом случае составит 2,92 ПМ (118 456 тенге).

При этом пособие по потере кормильца можно получать вместе с соответствующей соцвыплатой из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Напомним, что с 1 июля 2023 года уже назначенные социальные выплаты на случай потери кормильца также будут увеличены на 14,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2023779-na-skolko-vyrastut-posobiya-po-potere-kormiltsa-v-kazahstane/