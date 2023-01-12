Кому продлят пособия по уходу за ребенком в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С нового года в Казахстане увеличили срок пособий по уходу за ребенком – с одного года до полутора лет. Продлят ли выплаты на детей, родившихся в 2022 году, рассказали в Департаменте Комитета труда и социальной защиты детей по городу Алматы.

В прошлом году в рамках реализации Социального кодекса РК было принято решение увеличить срок, в течение которого родители, воспитывающие младенцев, будут получать пособия и социальные выплаты.

Таким образом, с 1 января 2023 года срок выплат был увеличен с одного года до полутора лет. При этом размер государственных пособий в этом году будет следующим:

на первого ребенка – 5,76 МРП или 19 872 тенге;

или тенге; на второго ребенка – 6,81 МРП или 23 495 тенге;

или тенге; на третьего ребенка – 7,85 МРП или 27 083 тенге;

или тенге; на четвертого и последующих детей – 8,90 МРП или 30 705 тенге.

Отметим, что это размеры пособий, назначаемые безработным женщинам и мужчинам, которые ухаживают за детьми и не входят в систему обязательного социального страхования.

Соцвыплаты женщинам, которые до родов работали, рассчитывают отдельно – их размер составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года до рождения ребенка.

При этом, как сообщили в ведомстве, на детей, которые родились в 2022 году, пособие автоматически продлят на полгода. А родителям младенцев, родившимся в 2023 году, пособия сразу будут назначаться на увеличенный срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2005041-budut-li-prodlevat-posobiya-po-uhodu-za-rebenkom-v-kazahstane/