Ударит ли новый пенсионный взнос по карманам казахстанцев

Многие предприниматели считают, что новый пенсионный взнос сильно увеличит нагрузку на них. В Минтруда отвечают, что это не так, ведь ОПВР освободили от налогов. Подробности читайте в NUR.KZ.

На текущий момент большинство казахстанских пенсионеров получают государственные пенсионные выплаты, которые формируются из базовой и солидарной частей. Учитывая обе составляющие, средний размер госпенсии в 2023 году составил 120 838 тенге.

При этом в будущем казахстанцы не смогут рассчитывать на солидарную выплату, ведь она положена только тем, у кого есть минимум шесть месяцев трудового стажа до 1998 года. Стоит отметить, что именно эта часть пенсионной выплаты является самой большой.

Однако на смену солидарной пенсии придет новая выплата, которая будет формироваться за счет обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). Работодатели будут уплачиваться его с 2024 года за счет собственных средств в пользу своих работников.

К слову, данная идея была воспринята казахстанцам неоднозначно. Предприниматели переживают, что новый взнос приведет к увеличению налоговой нагрузки, а, соответственно, и к убыткам.

Из-за этого рядовые граждане опасаются, что с введением ОПВР работодатели уйдут "в тень": будут платить ОПВР за счет своих работников, или просто начнут выдавать зарплату в конвертах, а в налоговых отчетах указывать минимальные оклады.

Эти опасения решили развеять в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. Как сообщили в ведомстве, расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода.

То есть уплачиваемый взнос не будет облагаться налогами, соответственно, и нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.

Напомним, что запуск нового пенсионного взноса планировался на 2023 год. Но, чтобы избежать негативных последствий для экономики, его было решено перенести, а также вводить взнос поэтапно: в первый год ставка составит 1,5%, а к 2028 году она вырастет до 5% от ежемесячного дохода работника.

То есть нагрузка будет расти медленно, что позволит работодателям лучше адаптироваться к новым условиям.