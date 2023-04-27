Пособия многодетным матерям вырастут в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 июля в Казахстане вырастут пособия для некоторых категорий награжденных многодетных матерей. О том, кого коснется повышение, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Семьи, в которых совместно проживает не менее четырех несовершеннолетних детей, в Казахстане считаются многодетными. Это значит, что они имеют право на получение соответствующих государственных пособий, размер которых зависит от количества детей – чем их больше в семье, тем больше и сумма выплат.

При этом государство предусматривает и пособия для матерей, которые родили и воспитали шесть и более детей. Казахстанские матери, родившие шестого ребенка, награждаются подвесками "Күміс алқа", а после рождения седьмого – "Алтын алқа".

Несмотря на эти различия, сейчас размер дополнительного пособия для всех награжденных матерей одинаковый – 6,4 месячного расчетного показателя (МРП). Однако в рамках Социального кодекса РК планируется провести его дифференциацию.

Таким образом, как сообщили в Минтруда, с 1 июля 2023 года размер пособия для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня», то есть родивших и воспитавших семь и более детей, с 1 июля 2023 года будет повышен до 7,4 МРП.

На данный момент 1 МРП равен 3 450 тенге, соответственно пособия будут увеличены до 25 530 тенге. Повышение произойдет в автоматическом режиме, то есть, никаких подтверждающих документов от матерей не потребуется – система сама их распознает.

Важно отметить, что эта сумма является дополнением к основному пособию по многодетности и будет выплачиваться матери даже после того, как все ее дети станут взрослыми. Как отмечают в министерстве, данное повышение коснется порядка 90 тыс. награжденных матерей.

Пособиями по многодетности при этом по состоянию на 1 апреля в среднем охвачено около 538,3 тыс. семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2018471-posobiya-mnogodetnym-materyam-vyrastut-v-kazahstane/