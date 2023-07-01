Социальный кодекс вступил в силу: как изменятся пенсии и пособия в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В введенном в действие Социальном кодексе увеличились некоторые пособия, а также немного изменились правила использования пенсионных накоплений. С новым законом ознакомились журналисты NUR.KZ.

Сегодня, 1 июля 2023 года, был введен в действие Социальный Кодекс Республики Казахстан. Он объединил нормы десяти законов, которые с сегодняшнего дня утратили свою силу.

В частности, это документы, которые регулировали пенсионное обеспечение, защищали интересы лиц с инвалидностью, устанавливали размеры пособий и социальных выплат. Теперь все правила, которые касаются социальной сферы страны, были структурированы и собраны в 5 разделов, 22 главы и 263 статьи нового кодекса.

То есть раньше, чтобы, например, казахстанка, которая готовится стать матерью, могла узнать о положенных выплатах, ей надо было ознакомиться с законами "О государственных пособиях семьям, имеющим детей", "Об обязательном социальном страховании" и другими.

А теперь всю необходимую информацию она может найти в 9 главе Социального кодекса РК "Социальная защита лиц (семей), имеющих детей". В 11 главе описаны правила адресной социальной помощи (АСП), в 13 – указаны нормы государственной поддержки лиц с инвалидностью и так далее.

При этом, несмотря на то, что большинство фрагментов из старых законов перенесено в новый практически в неизменном виде, некоторые нормы все же изменились или были добавлены.

Изменения в основном касаются размеров пособий. В частности, многие из них значительно выросли уже с введением в действие Социального кодекса.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кто может ждать увеличения выплат

Как и было поручено главой государства, с сегодняшнего дня на 14,5% были увеличены выплаты для лиц с инвалидностью. В новом законе были прописаны их обновленные размеры в прожиточных минимумах. Этот показатель обычно устанавливается в начале года и ежегодно растет.

Тоже самое касается и других выплат. Так, было увеличено и специальное государственное пособие для некоторых получателей, имеющих инвалидность. В отдельной главе Социального кодекса указаны их новые размеры в месячных расчетных показателях (МРП).

Из списка специальных государственных пособий между тем убрали выплату лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы. Но в новом законе она все равно осталась, просто была перенесена в другую главу.

К слову, данное пособие тоже выросло на 15% – с 1,4 до 1,61 прожиточного минимума (с 56 794 до 65 313 тенге в 2023 году). До такого же размера увеличилась и выплата родителю, воспитывающему ребенка с инвалидностью.

Отметим, что ранее ее размер был установлен законом "О государственных пособиях семьям, имеющим детей". Из указанных в нем получателей выплаты также выросли для некоторых многодетных матерей. А для остальных они остались в прежнем размере.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем увеличилось государственное социальное пособие семьям, потерявшим кормильца. Напомним, что вместе с ним с сегодняшнего дня выросла и аналогичная соцвыплата.

При этом родственникам скончавшихся казахстанцев, которые были получателями пенсий или социальных пособий, а также имели пенсионные накопления, на их погребение будут платить в два раза больше.

Какие еще изменения ждут казахстанцев

Вместе с тем с сегодняшнего дня немного изменились правила использования пенсионных накоплений.

В частности, были отменены пороги достаточности при переводе денег со счета в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Теперь каждый вкладчик ЕНПФ может передать в УИП до 50% от своих пенсионных накоплений.

А получателям пенсии по выслуге лет разрешат использовать все деньги, хранящиеся на индивидуальном пенсионном счете. Они смогут потратить их не только на перевод в УИП, но и на улучшение жилищных условий или лечение.

В Социальном кодексе предусмотрен еще ряд изменений, которые вступят в силу позже. Например, с 2024 года за некоторых работающих казахстанцев начнут поступать обязательные пенсионные взносы работодателя. За счет этого в будущем они будут обеспечены новой пенсионной выплатой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2024949-sotsialnyy-kodeks-nachal-deystvovat-v-kazahstane-kak-on-povliyaet-na-kazahstantsev/