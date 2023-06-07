Специальное государственное пособие вырастет в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отдельные категории казахстанцев могут рассчитывать на специальное государственное пособие. После введения Социального кодекса оно вырастет. Каких получателей это коснется, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно действующему закону "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан", оно назначается представителям 20 категорий граждан.

Размер выплаты зависит от месячного расчетного показателя (МРП) и прожиточного минимума (ПМ), установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Он может отличаться в зависимости от категорий, к которым относятся получатели специального государственного пособия. К слову, после введения 1 июля 2023 года Социального кодекса, некоторые из них начнут получать больше.

Для кого вырастет специальное государственное пособие

В частности, данная выплата назначается лицам с инвалидностью, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или за выслугу лет, за исключением получающих доплату до размера месячного пособия по инвалидности.

К данным получателям также присоединились лица с инвалидностью, проживающие в городе Байконуре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если вышеуказанные граждане относятся к I и II группам инвалидности, то, согласно действующему законодательству, для них предназначено специальное государственное пособие в размере 1,49 МРП (5 141 тенге в 2023 году). А с 1 июля оно вырастет до 1,71 МРП (5 900 тенге).

Защита лиц с инвалидностью. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

Для представителей третьей группы инвалидности размер этой выплаты на данный момент составляет 0,64 МРП (2 208 тенге), а вырастет он до 0,74 МРП (2 553 тенге).

Специальное государственное пособие также полагается детям с инвалидностью, проживающим в городе Байконуре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской федерации.

Если им до 7 лет, то пособие составляет 0,96 МРП (3 312 тенге). А в Социальном кодексе также отмечен новый размер, который начнет действовать с 1 июля – 1,1 МРП (3 795 тенге).

А для детей с 7 до 18 лет выплата зависит от группы инвалидности: для I и II групп - 1,49 МРП (5 141 тенге), а для III группы – 0,96 МРП (3 312 тенге). Эти пособия вырастут до 1,71 МРП (5 900 тенге) и 1,1 МРП (3 795 тенге) соответственно.

Пособие еще назначается жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами. Для них выплата пока составляет 1,07 МРП (3 692 тенге), а с 1 июля будет равна 1,23 МРП (4 244 тенге).

На такие же суммы могут претендовать лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.

Отдельно отметим, что пока действующим законом о специальном государственном пособии также устанавливается размер выплаты человеку, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью I группы. Он составляет 1,4 ПМ (56 794 тенге).

В Социальном кодексе данная выплата указана в разделе о государственной поддержке лиц с инвалидностью. С 1 июля пособие не будет числиться среди специальных, но это никак не повлияет на его размер – оно даже увеличится до 1,61 ПМ (65 313 тенге).

Напомним, что благодаря новому закону вырастут и некоторые другие выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2023620-spetsialnoe-gosudarstvennoe-posobie-vyrastet-v-kazahstane/