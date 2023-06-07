Специальное государственное пособие вырастет в Казахстане

Отдельные категории казахстанцев могут рассчитывать на специальное государственное пособие. После введения Социального кодекса оно вырастет. Каких получателей это коснется, узнали журналисты NUR.KZ.
Согласно действующему закону "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан", оно назначается представителям 20 категорий граждан.
Размер выплаты зависит от месячного расчетного показателя (МРП) и прожиточного минимума (ПМ), установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Он может отличаться в зависимости от категорий, к которым относятся получатели специального государственного пособия. К слову, после введения 1 июля 2023 года Социального кодекса, некоторые из них начнут получать больше.
Для кого вырастет специальное государственное пособие
В частности, данная выплата назначается лицам с инвалидностью, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или за выслугу лет, за исключением получающих доплату до размера месячного пособия по инвалидности.
К данным получателям также присоединились лица с инвалидностью, проживающие в городе Байконуре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если вышеуказанные граждане относятся к I и II группам инвалидности, то, согласно действующему законодательству, для них предназначено специальное государственное пособие в размере 1,49 МРП (5 141 тенге в 2023 году). А с 1 июля оно вырастет до 1,71 МРП (5 900 тенге).
Для представителей третьей группы инвалидности размер этой выплаты на данный момент составляет 0,64 МРП (2 208 тенге), а вырастет он до 0,74 МРП (2 553 тенге).
Специальное государственное пособие также полагается детям с инвалидностью, проживающим в городе Байконуре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской федерации.
Если им до 7 лет, то пособие составляет 0,96 МРП (3 312 тенге). А в Социальном кодексе также отмечен новый размер, который начнет действовать с 1 июля – 1,1 МРП (3 795 тенге).
А для детей с 7 до 18 лет выплата зависит от группы инвалидности: для I и II групп - 1,49 МРП (5 141 тенге), а для III группы – 0,96 МРП (3 312 тенге). Эти пособия вырастут до 1,71 МРП (5 900 тенге) и 1,1 МРП (3 795 тенге) соответственно.
Пособие еще назначается жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами. Для них выплата пока составляет 1,07 МРП (3 692 тенге), а с 1 июля будет равна 1,23 МРП (4 244 тенге).
На такие же суммы могут претендовать лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.
Отдельно отметим, что пока действующим законом о специальном государственном пособии также устанавливается размер выплаты человеку, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью I группы. Он составляет 1,4 ПМ (56 794 тенге).
В Социальном кодексе данная выплата указана в разделе о государственной поддержке лиц с инвалидностью. С 1 июля пособие не будет числиться среди специальных, но это никак не повлияет на его размер – оно даже увеличится до 1,61 ПМ (65 313 тенге).
Напомним, что благодаря новому закону вырастут и некоторые другие выплаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2023620-spetsialnoe-gosudarstvennoe-posobie-vyrastet-v-kazahstane/