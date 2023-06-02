На сколько вырастут пособия по инвалидности в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане отдельным категориям граждан полагаются государственные пособия. Размер некоторых из них планируется увеличить с 1 июля 2023 года. Кого затронет повышение, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане предусмотрены разные пособия для отдельных категорий граждан. Так, например, родителям полагаются пособия в случае беременности, родов, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет.

В стране также предусмотрены государственные пособия для лиц с инвалидностью, многодетным семьям и адресная социальная помощь малообеспеченным семьям.

В рамках Социального кодекса РК часть этих пособий будет увеличена с 1 июля 2023 года. Так, например, ранее мы рассказывали о том, что в стране вырастет размер пособий для матерей, которые родили и воспитали 7 и более детей – с 6,4 до 7,4 месячного расчетного показателя (МРП), или 25 530 тенге в 2023 году.

Как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, повышение коснется и других категорий граждан, в том числе людей с инвалидностью.

"В рамках Социального кодекса с 1 июля будут увеличены размеры государственных социальных пособий по инвалидности, специальных государственных пособий и пособий родителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью в среднем на 14,5%", – сообщила вице-министр ведомства Назгуль Сагиндыкова.

Согласно действующему закону, в зависимости от группы и причины инвалидности размер этих пособий варьируется от 1,04 до 3,44 прожиточного минимума (ПМ), то есть от 42 190 до 139 551 тенге в месяц.

А, согласно статье 176 Социального кодекса РК, минимальный размер этих пособий с 1 июля текущего года вырастет до 1,20 ПМ (48 681 тенге), а максимальный – до 3,94 ПМ (159 834 тенге).

Напомним, что, помимо государственных пособий, с 1 июля 2023 года увеличатся и некоторые соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования. Повышение составит те же 14,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2023065-na-skolko-vyrastut-posobiya-po-invalidnosti-v-kazahstane/