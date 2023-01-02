Как изменится пенсионный возраст в 2023 году в Казахстане

Пенсионеры. Иллюстративное фото: RossHelen / Getty Images

При достижении пенсионного возраста казахстанцы получают право на соответствующие выплаты. О том, какой порог установлен на текущий год и какие изменения планируются, читайте в материале NUR.KZ.

Вопрос о пенсионном возрасте всегда являлся одним из основных и наиболее значимых для населения.

Так, с одной стороны увеличение этого показателя может негативно восприниматься в обществе. А его уменьшение может привести к тому, что казахстанцы не смогли бы накопить достаточную сумму денег для обеспечения своей старости.

Поэтому данный вопрос требует тщательного изучения.

Женский пенсионный возраст

В рамках 10-летней программы постепенного увеличения женского пенсионного возраста (с 2018-го по 2027 год) в Казахстане предполагалось ежегодно вводить все большие значения (по полгода). В итоге к концу программы женский пенсионный возраст достиг бы 63 лет.

Так, в 2021 году женщины выходили на пенсию в 60 лет, в 2022 – в 60,5 лет. В 2023 году планировалось повысить его до 61 года, а в 2024 – до 61,5 года и так далее.

Монеты и часы. Иллюстративное фото: freepik.com

Однако в 2022 году были приняты изменения, согласно которым вводится заморозка женского пенсионного возраста до 2028 года на уровне 61 года. Соответственно, теперь женщины будут выходить на пенсию в этом возрасте еще 5 лет.

А дальнейшее плановое повышение, согласно закону "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", пройдет по следующему графику:

с 1 января 2028 года – пенсия у женщин наступит в 61,5 года;

с 1 января 2029 года – в 62 года;

с 1 января 2030 года – в 62,5 года;

с 1 января 2031 года женский пенсионный возраст достигнет 63 лет.

При этом возможность получать выплаты по возрасту с 53 лет остается у женщин, родивших (усыновивших, удочеривших) пять и более детей и воспитавших их до 18-летнего возраста.

Напомним, что ранее в Минтруда ответили на слухи о возможном снижении женского пенсионного возраста в Казахстане.

Пенсионный возраст для мужчин

Для мужчин изменения в пенсионном возрасте не предусмотрены: он остается на уровне 63 лет. При этом есть возможность выйти на пенсию в 55 лет за счет пенсионного аннуитета (для женщин – в 53 года).

А при работе во вредных условиях труда страховые пенсионные выплаты можно получать с 50 лет как мужчинам, так и женщинам.

Ранее были и другие льготные условия для раннего выхода на пенсию (в 50 лет –для мужчин и 45 лет – для женщин). Например, если пенсионер не менее пяти лет в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года проживал в зоне радиационного риска рядом с Семипалатинским полигоном, на котором проводили испытания ядерного оружия.

Однако подходящие под эти критерии мужчины уже достигли 64-летнего возраста, а возраст подходящих женщин истек еще раньше.

Напомним, что принятый в 2022 году закон также предусматривает увеличение возраста молодежи с 29 до 35 лет, что, как ожидается, окажет влияние на повышение социальной активности молодого населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2003544-kak-izmenitsya-pensionnyy-vozrast-v-2023-godu-v-kazahstane/