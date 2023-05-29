Некоторым пенсионерам разрешат использовать все пенсионные накопления в Казахстане

Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторым пенсионерам разрешат использовать все свои пенсионные накопления на покупку жилья и лечение. Когда эта возможность появится, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В рамках Социального кодекса с 1 июля 2023 года пенсионерам по выслуге лет, имеющим счета в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), предоставят право на использование всей суммы своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

Отметим, что пенсионерами по выслуге лет считаются военнослужащие и представители других государственных и правоохранительных служб и ведомств, указанных в 212 статье Социального кодекса РК, которые имеют соответствующий трудовой стаж.

Таким образом, граждане, которые имеют право на пенсию по выслуге лет, с 1 июля текущего года могут подать заявку на использование своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение, указав в ней всю сумму, которая хранится в ЕНПФ.

При этом в Минтруда напоминают, что с 1 января 2021 года вкладчики ЕНПФ имеют право использовать часть своих накоплений, но условия для всех разные:

гражданам, которые еще не вышли на пенсию, чтобы воспользоваться этим правом, нужно иметь сумму, которая будет выше порога минимальной достаточности;

для состоявшихся пенсионеров, чтобы снять половину своих накоплений, нужно получать пенсию размером не менее 40% от ранее получаемого дохода;

от ранее получаемого дохода; граждане, оформившие пенсионный аннуитет и имеющие еще накопления, могут снять оставшиеся в ЕНПФ средства.

Также напомним, что казахстанцы могут передать свои пенсионные накопления управляющим инвестиционным портфелем. Для этой цели также с 1 июля планируют отменить пороги достаточности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2022422-nekotorym-pensioneram-razreshat-ispolzovat-vse-pensionnye-nakopleniya-v-kazahstane/