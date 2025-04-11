Планы "Б" и "С" готовят в Казахстане на случай дальнейшего снижения цен на нефть

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал о реакции кабмина на снижение цен на нефть до 60 долларов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что в бюджете Казахстана на 2025 год заложена цена на нефть в размере 75 долларов за баррель. При этом они отметили, что в эти дни стоимость "черного золота" упала до 60 долларов за баррель. В связи с этим они поинтересовались, как это будет влиять на курс нацвалюты и есть ли риски укрепления доллара до 600 тенге.

"Да, если будет резкое снижение цен на нефть, то это повлияет на нашу экономику, доходы бюджета и курс тенге. Это безусловно. Но у нас нет на эти процессы влияния. Мы только должны быть к этому готовы. И мы готовимся.

Мы готовимся, вот прямо сейчас в нашем здании присутствуют сотрудники МНЭ и Минфина - они готовят.

Так как у нас очень хорошие макроэкономические модели. Поэтому они приходят к нам и мы совместно готовим план "Б", план "С". На следующей неделе при необходимости представим", - ответил глава Нацбанка.

Добавим также, что сегодня на брифинге председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал вероятность девальвации в Казахстане, и рассказал, получат ли дети меньше из Нацфонда на фоне снижения мировых цен на нефть.

Напомним, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала ниже 61 доллара за баррель впервые с 2021 года. Поясняется, что цены на нефть начали падать на фоне американских пошлин.

На фоне падения цен на нефть на фондовом рынке было зафиксировано резкое ослабление тенге. В Нацбанке падение тенге связали с "торговой войной Трампа".

Добавим, что и президент уже не раз высказывался о начавшихся торговых войнах в мире и даже созывал срочное совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках.

Токаев заявлял, что текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма.

"Многие эксперты заявляют, что мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия. Вследствие начавшихся тарифных войн всех против всех происходит разрыв производственных и торговых цепочек, фиксируется падение рынков, наблюдается высокая волатильность цен на сырье.

Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане", - отмечал президент.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. На днях Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - теперь до 145%.

Сегодня стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.