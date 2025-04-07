Курс доллара "взлетел" на бирже в Казахстане

Средневзвешенная стоимость доллара на KASE после выходных начала стремительно расти. На данный момент она "взлетела" более чем на 11 тенге. Какие курсы установлены в обменниках Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенная цена проходящих сегодня торгов долларом США на Казахстанской фондовой бирже (KASE), по данным на 11:30, составила 516,95 тенге. Это более чем на 11 тенге больше, чем было до выходных.

Напомним, что курс доллара начал расти еще в пятницу, по итогам торгового дня на KASE составив 504,34 тенге.

Обменные пункты, расположенные в мегаполисах Казахстана, также отреагировали на биржевые изменения. Согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 11:45, они предлагают следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 511 до 515 тенге , продажа – от 517 до 520 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 510 до 515,5 тенге , продажа – от 514,5 до 520 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 510 до 514 тенге, продажа – от 516 до 519 тенге.

Напомним, что укрепление американской валюты до 520 тенге из-за новых торговых пошлин США на прошлой неделе прогнозировали некоторые аналитики. При этом во втором полугодии курс тенге, по их мнению, все же может стабилизироваться.

При этом стоимость доллара выше 516 тенге последний раз была зафиксирована более двух месяцев назад. После этого он начала активно снижаться, пока не пересек отметку в 500 тенге. Возле этой психологической отметки он и колебался последнее время.

Отметим, что официальный курс Национального банка РК на сегодня между тем составляет 504,34 тенге. Дело в том, что он установлен по итогам пятничных торгов на бирже, а завтра изменится в зависимости от сегодняшних итогов.