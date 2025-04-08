Почему ослаб тенге, объяснили в Нацбанке

Доллар вчера сильно подорожал в Казахстане. Нацбанк заявил, что причины кроются в снижении цен на нефть и решении администрации президента США о начале "торговой войны". Подробности читайте на NUR.KZ.

Вчера, 7 апреля, на фондовом рынке было зафиксировано резкое ослабление тенге – курс доллара за день вырос сразу до 518 тенге.

Как объяснили в Национальном банке РК, повышенная волатильность тенге (то есть скачки курса) связана с рядом решений администрации президента США. Напомним, недавно Дональд Трамп объявил "торговую войну" всему миру и ввел повышенные пошлины на импорт, в том числе и для Казахстана.

В итоге эти действия вызвали усиление торговой напряженности в мире и усилили опасения участников рынка относительно возможного наступления глобальной рецессии. Это отразилось и на фондовом рынке, который теперь стремительно падает.

Помимо прочего, в мире очень сильно дешевеет нефть. Цены на "черное золото" по состоянию на 7 апреля снизились на 14,1% за неделю – за баррель нефти марки Brent просят менее 65 долларов, что является рекордно низким показателем за четыре года.

Все это неизбежно влияет на курс тенге. Также давление на национальную валюту оказывает внешний фон, в том числе в виде усиления спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов ввиду ухудшения глобального риск-сентимента.

При этом Национальный Банк не проводит интервенции на валютном рынке, хотя и оказывает поддержку тенге, например, путем продажи иностранной валюты в рамках осуществления трансфертов в бюджет. Поэтому в действительности тенге мог ослабеть еще сильнее.

Однако в Нацбанке также отметили, что внимательно отслеживают ситуацию на валютном рынке и в случае необходимости могут предпринять необходимые меры для недопущения дестабилизирующих скачков обменного курса.

Напомним, ранее эксперты высказались о том, насколько может подорожать доллар в Казахстане на фоне резкого снижения цен на нефть.