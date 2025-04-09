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Срочное совещание провел Токаев из-за ситуации на мировом рынке

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым, председателем Национального банка Тимуром Сулейменовым и другими должностными лицами по ситуации в экономике в связи обвалом цен на энергоресурсы и основные товары на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.

Глава государства дал поручение в кратчайшие сроки завершить работу над планом действий правительства и местных исполнительных органов в условиях финансово-экономического кризиса с целью недопущения снижения темпов роста и объема привлекаемых инвестиций.

Президент подчеркнул, что, несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру, объявленные им приоритеты экономического развития страны, включая крупные инфраструктурные проекты, цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, модернизацию сельского хозяйства и транспортно-логистической сферы, будут реализованы.

Ожидается, что на следующей неделе глава государства проведет специальное совещание по этому вопросу.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Новые тарифы Трампа начнут действовать уже с этой недели. Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова ответить, и призвала США перейти от конфронтации к переговорам.

А Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

Президент США прокомментировал это в соцсети.

"Китай сделал неверный ход, он в панике. Это то, что он не может себе позволить!" - написал американский президент.

После чего Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины в 34%, в противном случае США 9 апреля введут дополнительные пошлины в 50%.

Русская служба Би-би-си отмечала, что и до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, не поддаваться на "шантаж" Вашингтона и "бороться до конца" в торговой войне, не ослабевающей, несмотря на временную стабилизацию пострадавших фондовых рынков.

Также авторы пытались разобраться в ходе событий "торговой войны" США и Китая, и ответить, к чему она может привести.

После того как президент США ввел тариф в 104% на китайские товары, Пекин объявил о введении пошлины на американские товары в размере 84%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2234066-izmenenie-situacii-na-mirovom-rynke-tokaev-provel-srochnoe-soveshchanie/