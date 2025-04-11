Возможна ли девальвация тенге в Казахстане, ответили в Нацбанке

На брифинге председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал вероятность девальвации в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается возможной девальвации. Во-первых, девальвация в том понимании, которая, к сожалению, у нас сложилась - скачковая девальвация, когда накапливается, накапливается, потом в один день мы видим иные курсы валют - она, конечно, невозможна в рамках режима инфляционного таргетирования, свободно плавающего курса.

Я хочу это еще раз подтвердить, и мы видели уже, как курс двигается, но он не двигается скачкообразно. То есть он, понятно, под влиянием и внутренних, и внешних факторов, он может меняться как в сторону усиления, так и в сторону ослабления курса тенге.

Конечно же, основанием здесь будет являться как внешний фактор, но, в первую очередь, для нас самое важное - это цена на нефть. То есть, если цены на нефть будут стабильно на долгом горизонте более низкими, это будет влиять на экспортные возможности Казахстана, на платежный баланс Казахстана, на предложение долларов на внутреннем рынке и, соответственно, влиять на курс тенге", - ответил Тимур Сулейменова.

Глава Нацбанка добавил, что сейчас в мире нет ни одного экономиста, который мог бы четко сказать, что будет происходить с мировыми финансовыми, энергетическими, товарными рынками, поскольку "неопределенностей слишком много".

"Мы не видим больших причин для какой-либо паники, ажиотажа. В принципе и экономический рост, и показатели государственных финансов у нас находятся в пределах прогнозных. Соответственно, мы видим ситуацию, что на данный момент все стабильно. Как она будет развиваться в динамике - это будет зависеть не только от Казахстана, а как будут происходить события на мировых энергетических и финансовых рынках", - добавил Сулейменов.

На днях сообщалось, что сейчас доллар стоит более 518 тенге, однако казахстанские эксперты ожидают, что через 12 месяцев его курс может составить выше 540 тенге.

Сообщалось о резком падении тенге - всего за день курс доллара вырос более чем на 12 тенге. В Национальном банке РК заявили, что причины сильного ослабления национальной валюты кроются в "торговой войне", которую начал Дональд Трамп, а также снижении цен на нефть.

Между тем некоторые аналитики считают, что текущее ослабление тенге является не последним. Согласно данным опроса, который провела Ассоциация финансистов Казахстана, к началу мая курс доллара прогнозируется на отметке 516,3 тенге, что немного ниже текущих показателей. Однако уже через 12 месяцев, согласно прогнозам, он составит 542,5 тенге.

При этом в конце января этого года на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявлял, что казахстанцев волнует меняющийся курс тенге к доллару, и добавил, что ситуация в мире "необычная".

"И обеспечение стабильности валюты, и в целом обуздание инфляции - это крайне важная работа, если не сказать основная работа, которая должна проводиться в тесном сотрудничестве с правительством", - сказал тогда президент.