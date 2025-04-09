Цена нефти упала ниже 61 доллара за баррель впервые с марта 2021 года

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала ниже 61 доллара за баррель, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По состоянию на 05:55 по времени Астаны стоимость опустилась до 60,34 доллара за баррель. Нефть марки Brent торгуется ниже отметки 61 доллара за баррель впервые с марта 2021 года.

Вечером 8 апреля цена нефти Brent упала ниже 62 долларов за баррель впервые с апреля 2021 года.

Поясняется, что цены на нефть начали падать на фоне американских пошлин. Аналитики Citi Research понизили прогноз стоимости сырья марки Brent на ближайшие три месяца до 60 долларов за баррель. В Goldman Sachs прогнозируют, что в декабре 2025 года нефть Brent будет торговаться на уровне 58 долларов за баррель, а к концу следующего года — на уровне 55 долларов за баррель.

Напомним, 2 апреля (в ночь на 3 апреля по времени Астаны), выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, при этом России и Беларуси в списке нет. Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси тем, что США с ними не торгуют.

Новые тарифы Трампа начнут действовать со этой недели. Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа.

Министерство торговли и интеграции Казахстана также опубликовало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.

А финансовый консультант Расул Рысмамбетов предположил, что введение новых пошлин для разных стран может положительно сказаться на экономике Казахстана.

Между тем на фоне падения цен на нефть на фондовом рынке было зафиксировано резкое ослабление тенге – курс доллара за день вырос сразу до 518 тенге. В Нацбанке падение тенге связали с "торговой войной Трампа".