Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Повлияют ли на "детские" деньги из Нацфонда обвалившиеся цены на нефть, ответили в Нацбанке

Опубликовано:

Деньги в руках у женщины
Женщина держит пачку денег в руке. Иллюстративное фото: voffkatw / Getty Images

На брифинге Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, получат ли дети меньше из Нацфонда на фоне снижения мировых цен на нефть, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов отметил, что из Нацфонда распределяется детям 50% от инвестдохода, и они начисляются на счета в долларах.

Средства, по его словам, конвертируются в тенге только по достижению ребенком 18 лет. При этом они могут быть направлены на три цели: улучшение жизненных условий, образование или на медицинские нужды.

"Только тогда они конвертируются в тенге. Так как весь учет в Национальном фонде ведется в долларах, соответственно, и эффекта от изменений его курса никакого нет.

Учет программы "Нацфонд - детям" ведется в долларах и, соответственно, движение курса (тенге - доллар - прим. ред.) на доходы детей никак не влияет.

Какой будет конкретный инвестиционный доход Национального фонда, прогнозировать сложно, потому что, повторюсь, рынки сейчас очень сильно волатильны. Будем надеяться , что ситуация после этого периода определенной эскалации нормализуется и рынки вернутся к росту", - сказал он.

Напомним, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала ниже 61 доллара за баррель впервые с 2021 года. Поясняется, что цены на нефть начали падать на фоне американских пошлин.

На фоне падения цен на нефть на фондовом рынке было зафиксировано резкое ослабление тенге. В Нацбанке падение тенге связали с "торговой войной Трампа".

Добавим также, что сегодня на брифинге председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал вероятность девальвации в Казахстане.

А по программе "Нацфонд - детям" напомним, в декабре глава Минфина рассказал, сколько переведут на счета казахстанских детей, где выплаты осуществляются в долларах, в 2025 году.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2235012-povliyayut-li-na-detskie-dengi-iz-nacfonda-obvalivshiesya-ceny-na-neft-otvetili-v-nacbanke/