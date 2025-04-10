"Это скажется и на Казахстане": Токаев о торговой войне США

Сегодня в рамках выступления в Акорде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нестабильную ситуацию на мировых рынках, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента, текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма.

"Многие эксперты заявляют, что мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия.

Вследствие начавшихся тарифных войн всех против всех происходит разрыв производственных и торговых цепочек, фиксируется падение рынков, наблюдается высокая волатильность цен на сырье.

Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

"Хотя сейчас взят мораторий на 90 дней на введение высоких тарифов, но, тем не менее, рынок очень нестабильный. Поэтому мы занимаемся решением вопросов ликвидации последствий этого экономического шторма для экономики Казахстана.

Но, уверен, поводов для паники нет. Мы всегда уверенно преодолевали все вызовы, фокусируя свои усилия на приоритетных направлениях. Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, мы продолжим следовать обнародованной повестке развития", - заверил президент.

"Все приоритетные инфраструктурные проекты и другие запланированные работы будут выполняться в полном объеме.

Вчера я поручил в срочном порядке завершить работу над планом действий Правительства и местных исполнительных органов с целью недопущения снижения темпов роста и притока инвестиций. В нынешних условиях развернется борьба за инвестиции. Здесь нам нужно находиться в очень хорошей форме.

Мы должны быть готовы ко всем вариантам, действовать прагматично, уверенно. Кризисы, как вам известно, тем хороши, что наглядно показывают присутствие или отсутствие деловых качеств управленцев, а также рождают новые возможности. Это крайне важно для сохранения устойчивости национальной экономики и социальной стабильности в условиях радикальных внешних шоков", - сказал глава государства.

Напомним, вчера, 10 апреля, президент Касым-Жомарт Токаев провел срочное совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках.

Глава государства дал поручение в кратчайшие сроки завершить работу над планом действий правительства и местных исполнительных органов в условиях финансово-экономического кризиса с целью недопущения снижения темпов роста и объема привлекаемых инвестиций.

Также напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.