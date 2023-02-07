Кто работает в заведениях McDonald's, рассказали в МТИ

Бывший ресторан McDonald’s. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Председатель комитета технического регулирования Министерства торговли и интеграции (МТИ) Куаныш Еликбаев на пресс-конференции в кабмине рассказал, кто работает в заведениях McDonald's, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что в Казахстане рестораны McDonald's закрылись, но вместо них открылась непонятная сеть с вывеской "Мы открылись".

В итоге, по их данным, казахстанцы так и не поняли, что они едят. Представители СМИ поинтересовались, что это за сеть и кто является ее поставщиком. И значит ли тот факт, что эта сеть сейчас без названия, что название вакантное и его может занять все-таки российская сеть "Вкусно и точка".

"Казахстанская компания, которая занимается сетью ресторанов, они открылись с логотипом "Мы открылись".

То есть бренд McDonald's ушел из Казахстана. Сейчас там продается на 80% тот же ассортимент. Насколько мы знаем, основные, незаменимые компоненты, которые в этих товарах применяются, так же из Российской Федерации", – отметил председатель комитета технического регулирования Куаныш Еликбаев.

При этом, он добавил, что сейчас ведется работа по их замене на казахстанское сырье, в том числе мясного и молочного происхождения. По его словам, на это может потребоваться два-три месяца.

"Пока это название – "Мы открылись". Для регистрации определенного бренда нужно время, сейчас эта компания прорабатывает казахстанское название таких ресторанов, насколько нам сообщали. Пока вариантов нет", – резюмировал спикер.

Напомним, в ноябре прошлого года сеть ресторанов McDonald's приостановила работу своих ресторанов в Казахстане.

После этого глава Министерства торговли и интеграции Серик Жумангарин пообещал выяснить причину приостановки работы заведений McDonald's в стране. Вскоре он подтвердил, что есть проблемы с импортом продукции.

В начале января стало известно, что рестораны под брендом McDonald’s прекращают работу в Казахстане из-за ограничений в поставках.

Позже закрытие ресторанов прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства. А глава Food Solutions KZ Асет Машанов оценил шансы бренда McDonald's вернуться на рынок Казахстана.

Официальный представитель МИД ответил на вопрос, ударит ли уход McDonald's с казахстанского рынка по имиджу страны.

Отметим, что после закрытия McDonald's появились слухи о том, что российская сеть "Вкусно - и точка" может появиться в Казахстане. В середине января сеть питания отправила заявку на регистрацию товарного знака в Министерство юстиции страны.

Однако в департаменте интеллектуальной собственности Минюста отметили, что это не значит, что "Вкусно- и точка" в ближайшее время зарегистрируют в стране, так как заявку могут рассматривать длительное время.

Позже представители "Вкусно - и точка" объяснили, зачем была подана заявка на регистрацию товарного знака в Казахстане. По их словам, заявка была подана в соответствии с деятельностью компании по защите бренда.

Кроме того, глава Food Solutions KZ Асет Машанов в начале января отмечал, что в стране пока не не рассматривают открытие данной сети ресторанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008390-kto-rabotaet-v-zavedeniyah-mcdonalds-rasskazali-v-mti/