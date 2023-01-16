Ударит ли уход McDonald's из Казахстана по имиджу страны, ответили в МИД

McDonald's. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве прокомментировал уход McDonald's из Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров заявил, что не может что-либо сказать, так как вопросы общепита в компетенцию МИД не входят.

"В любом случае, какая бы компания не пришла, есть конкуренция, рынок. Это рынок. Он сам регулирует: кто-то уходит, кто-то приходит", - добавил он.

Представители СМИ поинтересовались, не пострадает ли имидж Казахстана из-за ухода McDonald's из Казахстана.

"Ни в коем случае", - резюмировал официальный представитель МИД РК.

Напомним, что в начале января стало известно, что рестораны под брендом McDonald’s официально прекращают работу в Казахстане. В компании сообщили, что это связано с ограничениями в поставках. Перед этим заведения приостановили свою работу в ноябре прошлого года.

В конце ноября глава Министерства торговли и интеграции Серик Жумангарин пообещал выяснить причину приостановки работы McDonald's в Казахстане. Вскоре он подтвердил, что есть проблемы с импортом продукции.

В начале этого года издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может уйти с казахстанского рынка. Через некоторое время это подтвердила сама компания.

Закрытие ресторанов прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства. А глава Food Solutions KZ Асет Машанов оценил шансы бренда McDonald's вернуться на рынок Казахстана.

Сегодня стало известно, что сеть питания "Вкусно и точка" отправила заявку на регистрацию товарного знака в Министерство юстиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005525-udarit-li-uhod-mcdonalds-iz-kazahstana-po-imidzhu-strany-otvetili-v-mid/