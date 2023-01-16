Заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно и точка" рассматривают в Казахстане

Сеть питания "Вкусно и точка". Фото: Natalia Kolesnikova / AFP / Getty Images

Сеть питания "Вкусно и точка" отправила заявку на регистрацию товарного знака в Министерство юстиции Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения "Вкусно и точка", поданные от имени ООО "Система ПБО", – говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Однако, как сообщили в департаменте интеллектуальной собственности Минюста изданию Sputnik Казахстан, это не значит, что ее в ближайшее время зарегистрируют. Заявка может находиться на рассмотрении длительное время, в том числе несколько месяцев.

Как писал в июне прошлого года "Интерфакс", Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's, а сеть изменила название юридического лица на ООО "Система ПБО" с ООО "Макдоналдс". А руководителем компании, согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", является Олег Пароев, возглавлявший McDonald's в России.

Ранее глава "Food Solutions KZ" Асет Машанов рассказывал, что в Казахстане не рассматривают открытие российских ресторанов "Вкусно и точка".

Напомним, в начале января стало известно, что рестораны под брендом McDonald’s официально прекращают работу в Казахстане. В компании сообщили, что это связано с ограничениями в поставках.

Позже глава Food Solutions KZ Асет Машанов рассказал, каковы шансы бренда McDonald's вернуться на рынок Казахстана.

Глава кабмина Алихан Смаилов также прокомментировал уход из Казахстана сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005468-zayavku-na-registratsiyu-tovarnogo-znaka-vkusno-i-tochka-rassmatrivayut-v-kazahstane/