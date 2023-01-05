McDonald's полностью прекращает работу в Казахстане

McDonald’s. Иллюстративное фото: pexels.com

Рестораны под брендом McDonald’s прекращают работу в Казахстане - это связано с ограничениями в поставках, говорится на официальном сайте компании.

О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием пообещали объявить в ближайшее время.

"Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО "Food Solutions KZ" прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках", - говорится в официальном заявлении компании.

Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане был открыт в 2016 году.

Напомним, ранее американское издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может уйти с казахстанского рынка из-за проблем с поставками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004287-brend-mcdonalds-uhodit-iz-kazahstana/