Три бывших ресторана McDonald’s открылись в Астане

Бывший ресторан McDonald’s в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением компании "Food Solutions KZ", ранее оперировавшей под брендом McDonald’s, объявила о возобновлении работы в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

С 25 января в столице возобновляют работу три ресторана по следующим адресам:

проспект Кабанбай батыра, 26;

ТРЦ Mega Silk Way, 2 этаж, зона фудкорта, (проспект Кабанбай батыра, 62);

проспект Сарыарка, 9Д.

"На данный момент рестораны получили весь необходимый объем продукции и готовы принимать посетителей. Гостей ждут продукты высшего качества, вкусное и разнообразное меню, гостеприимный сервис и теплая атмосфера", - отметили в пресс-службе ТОО.

Сообщается также, что весь персонал ресторанов, работавший на момент закрытия, сохранит свои рабочие места, заработную плату и другие условия труда в полном объеме.

"Работа ресторанов продолжится с соблюдением всех ранее принятых высоких стандартов качества и обслуживания, а также учитывая ценности и принципы ведения бизнеса", - добавили в компании.

Новое название ресторанов обещали объявить позднее.

Напомним, в начале января стало известно, что рестораны под брендом McDonald’s официально прекращают работу в Казахстане. В компании сообщили, что это связано с ограничениями в поставках. Перед этим заведения приостановили свою работу в ноябре прошлого года.

Позже сообщалось, что сеть питания "Вкусно и точка", заменившая McDonald’s в России, отправила заявку на регистрацию товарного знака в Министерство юстиции РК.

При этом несколько дней назад в Алматы вновь заработали бывшие рестораны McDonald’s, однако заведения открылись без названия. Вместо вывески McDonald’s теперь на здании ресторана красуется надпись "Мы открыты".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006684-tri-byvshih-restorana-mcdonalds-otkrylis-v-astane/