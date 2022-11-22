Приостановка работы McDonald's в Казахстане: в Минторговли пообещали выяснить причины

Ресторан McDonald's. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах кабмина высказался о приостановлении работы заведений McDonald's в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин заявил, что не в курсе ситуации.

"Честно говоря, не знаю. Слышал, читал тоже. Давайте мы узнаем и вам ответим. Важный вопрос", — ответил он.

Он пообещал выяснить детали.

"Давайте, я узнаю и отвечу вам. Самому интересно стало. Люди привыкли просто к McDonald's", — резюмировал министр.

Напомним, что с 18 ноября сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила о временной приостановке работы в Казахстане. Причиной в компании назвали ограничения в местных поставках.

Известно, что по всему Казахстану открылись 24 ресторана McDonald’s в таких городах, как Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда. В них трудится порядка двух тысяч сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998413-priostanovka-raboty-mcdonalds-v-kazahstane-v-mintorgovli-poobeschali-vyyasnit-prichiny/