Во "Вкусно – и точка" объяснили заявку на регистрацию в Казахстане

"Вкусно - и точка". Иллюстративное фото: Evgenii Bugubaev / Anadolu Agency / Getty Images

Представители сети предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" объяснили, зачем была подана заявка на регистрацию товарного знака в Казахстане. Ранее в отечественном минюсте сообщили, что заявка находится на рассмотрении.

Сетью ресторанов владеет российское общество с ограниченной ответственностью "Система ПБО" (ООО "Система ПБО").

"Заявка на товарный знак подана в соответствии с деятельностью компании по защите бренда", – объяснили изданию РИА Новости в компании.

Такой же ответ получили в РБК. При этом в пресс-службе компании подчеркнули, что планов выйти на казахстанский рынок пока нет.

"На данный момент у нас нет соответствующих договоренностей с руководством компании, которая управляла бизнесом McDonald's в Казахстане", – гласит сообщение.

Как писал в июне 2022 года "Интерфакс", Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель", принадлежащего Александру Говору, о приобретении российского бизнеса McDonald's. В соответствующих материалах службы тогда значилось, что ООО "Макдоналдс" сменит название на ООО "Система ПБО".

Ранее сеть питания "Вкусно и точка" отправила заявку на регистрацию товарного знака в Министерство юстиции Казахстана. Однако в департаменте интеллектуальной собственности Минюста отметили, что это не значит, что сеть в ближайшее время зарегистрируют в стране: заявку могут рассматривать длительное время.

Напомним, в начале января стало известно, что рестораны под брендом McDonald’s официально прекращают работу в Казахстане. В компании сообщили, что это связано с ограничениями в поставках. Перед этим заведения приостановили свою работу в ноябре прошлого года.

В конце ноября глава Министерства торговли и интеграции Серик Жумангарин пообещал журналистам выяснить причину приостановки работы McDonald's в Казахстане. Вскоре он подтвердил, что есть проблемы с импортом продукции.

В начале этого года издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило о возможном уходе McDonald's с казахстанского рынка. Через некоторое время это подтвердила сама компания.

Шансы бренда McDonald's вернуться на рынок Казахстана оценивал глава "Food Solutions KZ" Асет Машанов.

Вчера официальный представитель МИД заявил, что уход McDonald's не скажется негативно на имидже страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005581-vo-vkusno-i-tochka-obyasnili-zayavku-na-registratsiyu-v-kazahstane/