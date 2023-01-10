В Казахстане не рассматривают открытие российских ресторанов "Вкусно и точка"

McDonald's. Иллюстративное фото: Pexels

Глава Food Solutions KZ Асет Машанов в кулуарах суда по делу Кайрата Боранбаева рассказал, могут ли вместо сети ресторанов McDonald's в Казахстане открыть российские "Вкусно и точка", передает корреспондент NUR.KZ.

Асет Машанов сообщил, что сейчас главная задача возобновить работу точек, так как в них были трудоустроены более 2 тыс. казахстанцев.

При этом, он заявил, что еще не решено, под каким названием откроются точки.

"Эта работа ведется командой нашей, в том числе с привлечением специалистов в этой области. Но пока у нас нет вариантов", - сообщил Асет Машанов.

Однако, он заявил, что сеть ресторанов "Вкусно и точка" никак не связана с ними.

"С нами никак не связана. "Вкусно и точка" - это российская сеть. У нас она не может так называться, если она не станет российской сетью. Что это будет российская сеть - мы этот вопрос не рассматриваем", - резюмировал глава Food Solutions KZ.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что рестораны под брендом McDonald’s прекращают работу в Казахстане. В компании заявляли, что это связано с ограничениями в поставках.

Уход известного бренда из Казахстана позже прокомментировал в Минсельхозе РК.

Сегодня глава Food Solutions KZ Асет Машанов рассказал, каковы шансы бренда McDonald's вернуться на рынок Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004794-v-kazahstane-ne-rassmatrivayut-otkrytie-rossiyskih-restoranov-vkusno-i-tochka/